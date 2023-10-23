https://sputniknews.com.tr/20231023/genc-kadin-taksimde-koca-ariyorum-dovizi-ile-dolasti-1076623677.html
Genç kadın Taksim'de 'koca arıyorum' dövizi ile dolaştı
Genç kadın Taksim'de 'koca arıyorum' dövizi ile dolaştı
Taksim İstiklal Caddesi’nde Belaruslu genç bir kadın, elinde “Koca arıyorum” yazılı dövizle dolaştı. Elindeki dövizle caddede duran genç kadını görenler ise... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T11:13+0300
2023-10-23T11:13+0300
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yaşam
taksim
istanbul
evlenmek
belarus
turist
video
evlilik
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Taksim İstiklal Caddesi’nde dün Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde “Koca arıyorum” ve sosyal medya hesabının kullanıcı adı yazan bir dövizle dolaştı. Yazıyla dolaştığı videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen genç kızı gören yerli ve yabancı turistler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.'Koca Arıyorum' yazılı dövizle dolaştı“Koca Arıyorum” yazılı dövizle uzun süre cadde turu atan Belaruslu kadın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle de poz verdi. Genç kızın sosyal medyasından da yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Yaşanan ilginç olay cep telefonu tarafından kaydedildi.'Güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum'Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı:
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koca arayan kadın
koca arayan kadın
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taksim, istanbul, evlenmek, belarus, turist, video, evlilik, видео
taksim, istanbul, evlenmek, belarus, turist, video, evlilik, видео
Genç kadın Taksim'de 'koca arıyorum' dövizi ile dolaştı
11:13 23.10.2023 (güncellendi: 12:00 23.10.2023) Abone ol
Taksim İstiklal Caddesi’nde Belaruslu genç bir kadın, elinde “Koca arıyorum” yazılı dövizle dolaştı. Elindeki dövizle caddede duran genç kadını görenler ise sıraya girerek fotoğraf çektirdi. Genç kız, “Bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum” dedi.
Taksim İstiklal Caddesi’nde dün Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde “Koca arıyorum” ve sosyal medya hesabının kullanıcı adı yazan bir dövizle dolaştı.
Yazıyla dolaştığı videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen genç kızı gören yerli ve yabancı turistler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.
'Koca Arıyorum' yazılı dövizle dolaştı
“Koca Arıyorum” yazılı dövizle uzun süre cadde turu atan Belaruslu kadın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle de poz verdi. Genç kızın sosyal medyasından da yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Yaşanan ilginç olay cep telefonu tarafından kaydedildi.
'Güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum'
Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı:
“Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum. Ve bugünlerde size bir cinsel obje gibi bakmayan bir adam bulmak çok zor. Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum. İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım? Çünkü evlenilecek bir erkek bu tarz uygulamalar kullanmaz zaten. En azından böyle şeylere zaman harcamaz. O yüzden ben de böyle bir yol seçtim.”