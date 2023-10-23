https://sputniknews.com.tr/20231023/emekliye-5-bin-tl-ikramiye-meclise-geliyor-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1076614760.html

Emekliye 5 bin TL ikramiye Meclis'e geliyor: Ne zaman hesaplara yatacak?

Emekliye 5 bin TL ikramiye Meclis'e geliyor: Ne zaman hesaplara yatacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni haftada yoğun gündem takip ediliyor. Genel Kurul'da, çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiyeyi de içeren Torba... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T07:41+0300

2023-10-23T07:41+0300

2023-10-23T07:41+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

meclis

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Meclis'in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek.NTV'nin haberine göre, bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor.Ne zaman hesaplara yatacak?5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor.Torba teklif ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor.Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı görüşülecek.Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak.27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.Kentsel dönüşümkentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlanacak.Teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

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emekliye 5 bin tl, emekli ikramiyesi meclis, emekliye 5 bin tl ne zaman yatacak