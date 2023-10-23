https://sputniknews.com.tr/20231023/dolar-kac-lira-oldu-1076616615.html
Dolar kaç lira oldu?
Dolar kaç lira oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,0470 liradan, euro 29,6620 liradan haftaya başladı. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T09:22+0300
2023-10-23T09:22+0300
2023-10-23T09:22+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
bitcoin
borsa
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Serbest piyasada 28,0450 liradan alınan dolar, 28,0470 liradan satılıyor. 29,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6620 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,0060 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6380 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 782 lira, çeyrek altın 2 bin 887 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 515 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1977 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.510puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.78 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.78 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.754 dolar seviyesinde.
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dolar kaç oldu,dolar kaç tl,dolar euro kaç lira,altın fiyatları,gram altın ne kadar
Dolar kaç lira oldu?
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,0470 liradan, euro 29,6620 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,0450 liradan alınan dolar, 28,0470 liradan satılıyor. 29,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6620 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,0060 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6380 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 782 lira, çeyrek altın 2 bin 887 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 515 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1977 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.510puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 90.78 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.78 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 30.754 dolar seviyesinde.