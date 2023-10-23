https://sputniknews.com.tr/20231023/dolar-kac-lira-oldu-1076616615.html

Dolar kaç lira oldu?

Dolar kaç lira oldu?

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0470 liradan, euro 29,6620 liradan haftaya başladı. 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T09:22+0300

2023-10-23T09:22+0300

2023-10-23T09:22+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

bitcoin

borsa

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Serbest piyasada 28,0450 liradan alınan dolar, 28,0470 liradan satılıyor. 29,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6620 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 28,0060 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6380 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 782 lira, çeyrek altın 2 bin 887 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 515 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1977 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.510puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.78 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.78 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.754 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231020/dolar-kac-lira-oldu-1076542629.html

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