Dolandırıcılar yeni yöntem buldu, uzmanlar uyardı: 'Filistin-İsrail çatışmasını kullanıyorlar'

"Birleşmiş Milletler yardım kuruluşları gibi insani destek sağlayan tanınmış kuruluşlara başvurun. Krizden etkilenen bireylerin, özellikle de tanımadığınız kişilerin para için sizinle doğrudan iletişime geçme ihtimalinin düşük olduğunu unutmayın. Para gönderme taleplerine karşı ekstra dikkatli olun. Tetikte olun. Sahte bir web sitesi gerçek bir yardım sitesiyle neredeyse aynı görünebilir. Tek fark bağışların nereye gönderileceğine dair ayrıntılardır. Yazım veya dilbilgisi hataları genellikle sahte sayfalara işaret eder.

Sosyal medyada dikkatli olun. Sosyal medya, hayır kurumlarının halkla iletişim kurması ve bağış talep etmesi için yaygın bir yoldur. Ancak Facebook, Twitter, Instagram veya YouTube'daki bir bağış talebinin sadece bir arkadaşınız beğendi veya paylaştı diye meşru olduğunu varsaymayın. Bağış yapmadan önce grubu araştırmak için zaman ayırın."