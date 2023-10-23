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Dolandırıcılar yeni yöntem buldu, uzmanlar uyardı: 'Filistin-İsrail çatışmasını kullanıyorlar'
Dolandırıcılar yeni yöntem buldu, uzmanlar uyardı: 'Filistin-İsrail çatışmasını kullanıyorlar'
Rusya merkezli şirket Kaspersky, siber suçluların İsrail-Filistin çatışmasını dolandırıcılık amaçlı e-postalar ve web siteleri aracılığıyla istismar ettiğini... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T12:15+0300
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, İsrail-Filistin çatışmasını istismar eden yeni bir dolandırıcılık kampanyasını tespit etti. Saldırganlar, insanları potansiyel kurbanlara bağış yapmaları yönünde kandırarak yardım etme isteğinden faydalanmaya çalışıyor ve paralarını çaldırmalarına neden oluyor. Siber suçlular bugüne kadar 500'den fazla dolandırıcılık e-postası yaydı ve para transferi sürecini hızlandırmak için sahte web siteleri oluşturdu. Kaspersky, bu durum karşısında kullanıcıları dikkatli olmaya ve bağışın gerçek alıcılarını doğrulamak için proaktif davranmaya çağırıyor.Sahte yardımları hedef alan dolandırıcılık girişimleri sıkça yaşanıyor ve genellikle gerçek felaketleri ya da acil durumları istismar etmeye odaklanıyor. Kaspersky uzmanları, ayrıca İngilizce hazırlanmış ve çatışmadan etkilenenler için sahte bağış sitelerine yönlendiren dolandırıcılık e-postalarında da artış gözlemledi.'Duygusal bir dil kullanıyorlar'Dolandırıcılar, insanların yardım etme arzusunu ve merhamet duygusunu istismar etmek için gelişmiş sosyal mühendislik teknikleri kullanarak potansiyel kurbanları para çalmak için sahte bağış yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Dolandırıcılar yardım kuruluşlarının kimliğine bürünerek ve duygusal bir dil kullanarak kullanıcıları, bağış yapmaları istenen dolandırıcılık amaçlı web sitesi bağlantısına tıklamaya ikna ediyor. Bu aldatıcı e-postalar pek çok farklı adresten gelebiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Andrey Kovtun, dolandırıcıların bu e-postalarda spam filtrelerini atlatmak için birden fazla metin formatı oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Örneğin, 'merhametinize ve yardımseverliğinize sesleniyoruz' ya da 'empatinize ve cömertliğinize sesleniyoruz' gibi çeşitli bağış çağrısı ifadeleri kullanıyorlar ve 'yardım' gibi kelimeleri 'destek', 'yardım' gibi eş anlamlı kelimelerle değiştiriyorlar. Ayrıca bağlantıları ve gönderen adreslerini de sıkça değiştiriyorlar. Sağlam siber güvenlik çözümleri bu taktiklere karşı koruma sağlar." ifadelerini kullandı.Şirket, dolandırıcılık ağına düşmemek için şunları öneriyor:
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Dolandırıcılar yeni yöntem buldu, uzmanlar uyardı: 'Filistin-İsrail çatışmasını kullanıyorlar'

12:15 23.10.2023
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Rusya merkezli şirket Kaspersky, siber suçluların İsrail-Filistin çatışmasını dolandırıcılık amaçlı e-postalar ve web siteleri aracılığıyla istismar ettiğini tespit etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, İsrail-Filistin çatışmasını istismar eden yeni bir dolandırıcılık kampanyasını tespit etti. Saldırganlar, insanları potansiyel kurbanlara bağış yapmaları yönünde kandırarak yardım etme isteğinden faydalanmaya çalışıyor ve paralarını çaldırmalarına neden oluyor. Siber suçlular bugüne kadar 500'den fazla dolandırıcılık e-postası yaydı ve para transferi sürecini hızlandırmak için sahte web siteleri oluşturdu. Kaspersky, bu durum karşısında kullanıcıları dikkatli olmaya ve bağışın gerçek alıcılarını doğrulamak için proaktif davranmaya çağırıyor.

Sahte yardımları hedef alan dolandırıcılık girişimleri sıkça yaşanıyor ve genellikle gerçek felaketleri ya da acil durumları istismar etmeye odaklanıyor. Kaspersky uzmanları, ayrıca İngilizce hazırlanmış ve çatışmadan etkilenenler için sahte bağış sitelerine yönlendiren dolandırıcılık e-postalarında da artış gözlemledi.

'Duygusal bir dil kullanıyorlar'

Dolandırıcılar, insanların yardım etme arzusunu ve merhamet duygusunu istismar etmek için gelişmiş sosyal mühendislik teknikleri kullanarak potansiyel kurbanları para çalmak için sahte bağış yapmaya ikna etmeye çalışıyor. Dolandırıcılar yardım kuruluşlarının kimliğine bürünerek ve duygusal bir dil kullanarak kullanıcıları, bağış yapmaları istenen dolandırıcılık amaçlı web sitesi bağlantısına tıklamaya ikna ediyor. Bu aldatıcı e-postalar pek çok farklı adresten gelebiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Andrey Kovtun, dolandırıcıların bu e-postalarda spam filtrelerini atlatmak için birden fazla metin formatı oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Örneğin, 'merhametinize ve yardımseverliğinize sesleniyoruz' ya da 'empatinize ve cömertliğinize sesleniyoruz' gibi çeşitli bağış çağrısı ifadeleri kullanıyorlar ve 'yardım' gibi kelimeleri 'destek', 'yardım' gibi eş anlamlı kelimelerle değiştiriyorlar. Ayrıca bağlantıları ve gönderen adreslerini de sıkça değiştiriyorlar. Sağlam siber güvenlik çözümleri bu taktiklere karşı koruma sağlar." ifadelerini kullandı.

Şirket, dolandırıcılık ağına düşmemek için şunları öneriyor:

"Birleşmiş Milletler yardım kuruluşları gibi insani destek sağlayan tanınmış kuruluşlara başvurun. Krizden etkilenen bireylerin, özellikle de tanımadığınız kişilerin para için sizinle doğrudan iletişime geçme ihtimalinin düşük olduğunu unutmayın. Para gönderme taleplerine karşı ekstra dikkatli olun. Tetikte olun. Sahte bir web sitesi gerçek bir yardım sitesiyle neredeyse aynı görünebilir. Tek fark bağışların nereye gönderileceğine dair ayrıntılardır. Yazım veya dilbilgisi hataları genellikle sahte sayfalara işaret eder.

Sosyal medyada dikkatli olun. Sosyal medya, hayır kurumlarının halkla iletişim kurması ve bağış talep etmesi için yaygın bir yoldur. Ancak Facebook, Twitter, Instagram veya YouTube'daki bir bağış talebinin sadece bir arkadaşınız beğendi veya paylaştı diye meşru olduğunu varsaymayın. Bağış yapmadan önce grubu araştırmak için zaman ayırın."

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