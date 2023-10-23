https://sputniknews.com.tr/20231023/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-acikladi-qr-kodu-taratiniz-yazili-etiketler-sahtedir-1076611816.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: 'QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: 'QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" yazılı... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T00:01+0300
2023-10-23T00:01+0300
2023-10-23T00:01+0300
türkiye
ispark
qr kodu
sahte
iletişim başkanlığı
dezenformasyon
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulamasının bulunmadığını açıkladı.Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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ispark, qr kodu, sahte, iletişim başkanlığı, dezenformasyon
ispark, qr kodu, sahte, iletişim başkanlığı, dezenformasyon
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: 'QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" yazılı etiketlerin sahte olduğunu duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İSPARK'ın QR kod ile ödeme uygulamasının bulunmadığını açıkladı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul'da park halindeki araçların üzerine bırakılan İSPARK logolu, 'Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız' yazılı etiketler sahtedir. İSPARK'ın böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Dolandırıcılık amaçlı bu etiketlerdeki QR kodunu okutan vatandaşlar, bir ödeme ekranına yönlendirilmektedir. Dolandırıcılar bu yöntemle, kredi kartı bilgilerinizi elde etmeye çalışmaktadır. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunuz."