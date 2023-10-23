https://sputniknews.com.tr/20231023/cem-kucuk-asgari-ucret-zamminda-rakami-acikladi-1076626364.html
Cem Küçük asgari ücret zammında rakamı açıkladı
Cem Küçük asgari ücret zammında rakamı açıkladı
Gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir programda milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Küçük, 2024 ocak ayı için asgari... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T12:14+0300
2023-10-23T12:14+0300
2023-10-23T12:15+0300
ekonomi
asgari ücret
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asgari ücret 2023
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Gazeteci Cem Küçük, 'Günaydın Türkiye' programında 2024 ocak ayı için asgari ücrete zam oranı tahminini paylaştı.Küçük, 2024 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 33 dolaylarında, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyonun ise yüzde 38 olduğunu anımsattı. Küçük, “Asgari ücret zammının da bu iki verinin ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani yüzde 38 çıkarsa yüzde 40 civarında bu da aşağı yukarı 4 bin 400 lira, 15 bin küsur veya 16 bin civarında olması bekleniyor” dedi.Yeni yılda asgari ücret ne kadar olur?Asgari ücret zammına ilişkin konuşmasını sürdüren Cem Küçük, “Bu hesaplamalara göre kamuoyunda oluşan beklenti yüzde 35 dolaylarında. Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem de kamuoyunda oluşan fikre göre yeni yılda asgari ücretin 15 bin liranın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.Konuşmasının devamında Cem Küçük “Mevcut plana göre yüzde 35’lik bir asgari ücret zammında ise maaşların 15 bin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231023/emeklilik-sistemi-degisiyor-yeni-duzenlemede-cift-maas-yolda-1076612818.html
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asgari ücret, cem küçük, asgari ücret 2023
asgari ücret, cem küçük, asgari ücret 2023
Cem Küçük asgari ücret zammında rakamı açıkladı
12:14 23.10.2023 (güncellendi: 12:15 23.10.2023) Abone ol
Gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir programda milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Küçük, 2024 ocak ayı için asgari ücrete zam oranı tahminini açıkladı.
Gazeteci Cem Küçük, 'Günaydın Türkiye' programında 2024 ocak ayı için asgari ücrete zam oranı tahminini paylaştı.
Küçük, 2024 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 33 dolaylarında, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyonun ise yüzde 38 olduğunu anımsattı. Küçük, “Asgari ücret zammının da bu iki verinin ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani yüzde 38 çıkarsa yüzde 40 civarında bu da aşağı yukarı 4 bin 400 lira, 15 bin küsur veya 16 bin civarında olması bekleniyor” dedi.
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret zammına ilişkin konuşmasını sürdüren Cem Küçük, “Bu hesaplamalara göre kamuoyunda oluşan beklenti yüzde 35 dolaylarında. Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem de kamuoyunda oluşan fikre göre yeni yılda asgari ücretin 15 bin liranın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.
Konuşmasının devamında Cem Küçük “Mevcut plana göre yüzde 35’lik bir asgari ücret zammında ise maaşların 15 bin 400 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor” dedi.