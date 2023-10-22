https://sputniknews.com.tr/20231022/italya-savunma-bakani-crosetto-putin-ortadoguda-tirmanan-gerilimden-sorumlu-degil-1076607162.html

İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Putin Ortadoğu’da tırmanan gerilimden sorumlu değil

İtalya Savunma Bakanı Crosetto: Putin Ortadoğu’da tırmanan gerilimden sorumlu değil

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T16:14+0300

2023-10-22T16:14+0300

2023-10-22T16:14+0300

dünya

italya

rusya

savunma

vladimir putin

israil-filistin

gazze şeridi

rusya savunma bakanlığı

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İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Corriere della Sera gazetesine demecinde Putin’in Ortadoğu’da yaşanan trajedideki rolünün ne olduğu sorusu karşısında, “Putin sadece gözlem yapıyor. Diğer ülkeler Filistinliler ve Hamas ile oynadı, Rusya değil” yanıtını verdi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, taraflara çatışmalara son verme çağrısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'e göre, Ortadoğu krizinin çözümü ancak BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan ve BM bünyesinde 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören ‘iki devletli’ formül temelinde mümkün olabilir.6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gecede abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, İsrail’e karşı ‘Aksa Tufanı Operasyonu’ adını verdiği bir operasyon başlattı. Hamas’ın Tel Aviv’e binlerce roket göndermesi ardından, bazı İsrail yerleşim birimleri ele geçirildi. Bunun yanında Hamas’ın birçok İsrailli yetkili ve sivili esir aldığı internet kaynaklarında görüldü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırının ‘diğerlerine benzemediğini’ söylerek ülkede savaş hali ilan etti ve Gazze Şeridi’ndeki hedefleri ağır bir şekilde vurmaya başladı. Çatışmanın ilk gününde ağır kayıp veren ve şoka uğrayan İsrail ordusu, toparlanma ardından savaş uçaklarıyla Gazze’yi sivil veya asker ayrımı yapmadan vuruyor.

https://sputniknews.com.tr/20231022/canli--israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampinda-carsiyi-bombaladi-1076593800.html

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gazze şeridi

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