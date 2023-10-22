https://sputniknews.com.tr/20231022/istanbul-bogazinda-mayin-sanilan-cisim-samandira-cikti--1076608573.html

İstanbul Boğazı'nda mayın sanılan cisim şamandıra çıktı

İstanbul Boğazı'nda mayın sanılan cisim şamandıra çıktı

Sarıyer Emirgan sahilinde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim görenlerin ihbarı üzerine deniz polisi, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekiplerinin... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T17:21+0300

2023-10-22T17:21+0300

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türkiye

şamandıra

mayın

istanbul boğazı

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Emirgan sahilinde boğazda balık tutanlar mayına benzer bir cisim gördü. Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi.Cismi muhafaza altına alan ekipler bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda ise cismin, gemilerin çarpmaması için kıyı ve benzeri yerlere konulan tonoz şamandırası olduğu ortaya çıktı. Cisim ardından ekipler tarafından sürüklenerek götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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şamandıra, mayın, istanbul boğazı