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09:00
2 dk
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Eski Ukrayna Başbakanı: ‘Batı Ukrayna’yı yok ediyor’
09:10
2 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: İsrail, tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor
09:25
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1 dk
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1 dk
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12:27
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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu
19:19
2 dk
SESLİ HABER
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2 dk
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İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri açıkladı
İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhuriyetin 100. yılının “Türkiye Yüzyılı”na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla başta Ankara, İstanbul ve... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T10:21+0300
2023-10-22T10:21+0300
türkiye
cumhuriyet
29 ekim cumhuriyet bayramı
atatürk
kutlama
türkiye
iletişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan
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İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri açıkladı.'Hayaller gerçek oldu'İstanbul Üsküdar Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hayallerim vardı! Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum!” sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisinde ise son 20 yılda Erdoğan’ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak.“Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi” etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik şehri Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda , Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen “100. Yıl Marşı”yla yankılanacak.2023 dron ile havada görsel şovCumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim’de ayrıca İstanbul Boğazında özel havai fişek gösterileri de yapılacak.Cumhuriyetin 100. Yılına özel görsellerin “2023” drone ile gösterileceği etkinlikte de gökyüzünde görsel bir şölen izleyicilerle buluşacak.29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda 29 Ekim’de gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek.Söz konusu etkinlikler 29 Ekim’de İstanbul’un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. Yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.Yurt dışında da büyükelçilikler tarafından çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. Yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "http://yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. Yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.'100. Yıla erişmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Başkanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı dolayısıyla çok kapsamlı etkinlikler hazırladıklarını, Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağını belirtti.Cumhuriyet’in 100. yılına erişmenin haklı gurur ve mutluluğunun yaşadıklarını ifade eden Altun, “Aziz milletimiz, geçmişten bu yana nice badireler atlatarak, nice büyük engelleri tek tek aşarak Cumhuriyetimizi 100’üncü yılına gururla taşıdı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarını bu yıl, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir coşkuyla gerçekleştirmek istediklerini ve bu amaçla tüm kurum ve kuruluşlarla uyum ve koordinasyon içerisinde birçok proje ve etkinlik hayata geçirdiklerinin altını çizen Altun, Türkiye Yüzyılı’nın başladığını tüm dünyaya ilan edeceklerini sözlerine ekledi.
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cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, atatürk, kutlama, türkiye, iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan
cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, atatürk, kutlama, türkiye, iletişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan

İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri açıkladı

10:21 22.10.2023
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ-AW74711329 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Cumhuriyetin 100. yılının “Türkiye Yüzyılı”na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanlığı, Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri açıkladı.
Etkinlikler kapsamında, Türkiye’nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak.
29 Ekim’e özel İstanbul Boğazında 2023 drone ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı çalınacak.
İstanbul Taksim Meydanı’nda Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne kurulacak “Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı” gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak. Bunun yanı sıra Taksim Meydanı İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan “Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu” ile 100. Yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Söz konusu alanda Cumhuriyetin 100. Yılının kutlanacağı 29 Ekim’de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.
Etkinlikler kapsamında, İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da Kızılay Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet 100. Yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

'Hayaller gerçek oldu'

İstanbul Üsküdar Meydanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hayallerim vardı! Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum!” sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisinde ise son 20 yılda Erdoğan’ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak.
“Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi” etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik şehri Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda , Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen “100. Yıl Marşı”yla yankılanacak.

2023 dron ile havada görsel şov

Cumhuriyet’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim’de ayrıca İstanbul Boğazında özel havai fişek gösterileri de yapılacak.
Cumhuriyetin 100. Yılına özel görsellerin “2023” drone ile gösterileceği etkinlikte de gökyüzünde görsel bir şölen izleyicilerle buluşacak.
29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda 29 Ekim’de gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek.
Söz konusu etkinlikler 29 Ekim’de İstanbul’un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. Yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.
Yurt dışında da büyükelçilikler tarafından çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. Yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "http://yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. Yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.

'100. Yıla erişmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Başkanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı dolayısıyla çok kapsamlı etkinlikler hazırladıklarını, Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağını belirtti.
Cumhuriyet’in 100. yılına erişmenin haklı gurur ve mutluluğunun yaşadıklarını ifade eden Altun, “Aziz milletimiz, geçmişten bu yana nice badireler atlatarak, nice büyük engelleri tek tek aşarak Cumhuriyetimizi 100’üncü yılına gururla taşıdı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha üst liglere taşımak, ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarını bu yıl, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir coşkuyla gerçekleştirmek istediklerini ve bu amaçla tüm kurum ve kuruluşlarla uyum ve koordinasyon içerisinde birçok proje ve etkinlik hayata geçirdiklerinin altını çizen Altun, Türkiye Yüzyılı’nın başladığını tüm dünyaya ilan edeceklerini sözlerine ekledi.
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