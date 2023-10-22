https://sputniknews.com.tr/20231022/galatasaray-taraftarindan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-koreografi-1076594967.html
Galatasaray taraftarından Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi
Galatasaray taraftarından Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray, UEFA... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T09:52+0300
2023-10-22T09:52+0300
2023-10-22T09:52+0300
spor
galatasaray sk
beşiktaş
maç
29 ekim
koreografi
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Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde moral buldu.Süper Lig'de son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı.Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.29 Ekim koreografisiGalatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi yaptı.Kuzey tribününde kartonlarla Türk bayrağı yapılırken, 3 boyutlu koreografide; Mustafa Kemal Atatürk, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Aziz Sancar, öğretmen, madenciler ve öğrencilerin resimleri yer aldı. Doğu tribününde ise kartonlarla ilk önce '1923' ve '2023' yazıldı. Daha sonra kartonların diğer tarafıyla 'İlelebet Cumhuriyet' yazısı gösterildi.Ayrıca tribündeki pankartlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' ve 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' sözleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231005/enerji-bakani-bayraktar-ilk-reaktor-icin-hedef-tarihimiz-29-ekim-2024-1076045240.html
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galatasaray sk, beşiktaş, maç, 29 ekim, koreografi
galatasaray sk, beşiktaş, maç, 29 ekim, koreografi
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde moral buldu.
Süper Lig'de son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı.
Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi yaptı.
Kuzey tribününde kartonlarla Türk bayrağı yapılırken, 3 boyutlu koreografide; Mustafa Kemal Atatürk, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Aziz Sancar, öğretmen, madenciler ve öğrencilerin resimleri yer aldı.
Doğu tribününde ise kartonlarla ilk önce '1923' ve '2023' yazıldı. Daha sonra kartonların diğer tarafıyla 'İlelebet Cumhuriyet' yazısı gösterildi.
Ayrıca tribündeki pankartlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' ve 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' sözleri yer aldı.