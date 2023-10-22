https://sputniknews.com.tr/20231022/galatasaray-taraftarindan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-koreografi-1076594967.html

Galatasaray taraftarından Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi

Galatasaray taraftarından Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray, UEFA... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T09:52+0300

2023-10-22T09:52+0300

2023-10-22T09:52+0300

spor

galatasaray sk

beşiktaş

maç

29 ekim

koreografi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076594809_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_eb6961d564b27b005cbf37ebd053a2ba.jpg

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükselen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı maç öncesinde moral buldu.Süper Lig'de son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalardaki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı.Mauro Icardi, Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.29 Ekim koreografisiGalatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi yaptı.Kuzey tribününde kartonlarla Türk bayrağı yapılırken, 3 boyutlu koreografide; Mustafa Kemal Atatürk, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Aziz Sancar, öğretmen, madenciler ve öğrencilerin resimleri yer aldı. Doğu tribününde ise kartonlarla ilk önce '1923' ve '2023' yazıldı. Daha sonra kartonların diğer tarafıyla 'İlelebet Cumhuriyet' yazısı gösterildi.Ayrıca tribündeki pankartlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' ve 'Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır' sözleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231005/enerji-bakani-bayraktar-ilk-reaktor-icin-hedef-tarihimiz-29-ekim-2024-1076045240.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray sk, beşiktaş, maç, 29 ekim, koreografi