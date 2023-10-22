https://sputniknews.com.tr/20231022/cumhurbaskani-erdogan-malezya-basbakani-enver-ibrahim-ile-bir-araya-geldi-1076609465.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T18:22+0300
2023-10-22T18:22+0300
2023-10-22T18:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
enver ibrahim
malezya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim'i kabulü, basına kapalı gerçekleşti.Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231021/cumhurbaskani-erdogan-hamas-lideriyle-gorustu-1076588589.html
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recep tayyip erdoğan, enver ibrahim, malezya
recep tayyip erdoğan, enver ibrahim, malezya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi
18:22 22.10.2023 (güncellendi: 18:23 22.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim'i kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.