https://sputniknews.com.tr/20231022/bakan-ozhaseki-deprem-bolgesindeki-vatandasimiz-yuvasina-kavussun-diye-gecemizi-gunduzumuze-kattik-1076603753.html

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki vatandaşımız yuvasına kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık

Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki vatandaşımız yuvasına kavuşsun diye gecemizi gündüzümüze kattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "El... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T13:09+0300

2023-10-22T13:09+0300

2023-10-22T13:09+0300

türkiye

hatay

deprem

mehmet özhaseki

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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakanlık olarak deprem bölgesinin ihya ve inşası için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerini vurguladı.Çalışmalar sonucu bölgede inşa edilecek 850 bin bağımsız birimden 200 bininin yapımının hızla sürdüğünü bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:Deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesine de değinen Özhaseki, bu kapsamda 226 bin 325 başvurunun yapıldığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231020/enkazdan-sag-cikip-ailesiyle-konustu-bir-daha-haber-alinamadi-hafiza-kaybi-yasadigini-dusunuyorum-1076544566.html

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