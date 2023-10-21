https://sputniknews.com.tr/20231021/suudi-arabistandan-israile-destek-tepkisi-abdli-firma-ile-sozlesme-feshedildi--1076563613.html
Suudi Arabistan'dan İsrail'e destek tepkisi: ABD'li firma ile sözleşme feshedildi
Suudi Arabistan'dan İsrail'e destek tepkisi: ABD'li firma ile sözleşme feshedildi
Suudi şirket İsrail'in eylemlerini desteklediği için Oracle ile sözleşmesini feshetti. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T17:14+0300
2023-10-21T17:14+0300
2023-10-21T17:14+0300
dünya
suudi arabistan
oracle
abd
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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Tamra Financial'ın kurucusu, Suudi yatırım şirketi Tamra Financial'ın, İsrail'in Gazze Şeridi halkına yönelik eylemlerine verdiği destek nedeniyle ABD'li çok uluslu bilgisayar teknolojisi şirketi Oracle ile olan sözleşmesini iptal ettiğini söyledi.Şirket kurucusu sosyal medya hesabı X'te yaptığı duyuruda şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231020/zaharovadan-rusya-ve-hamasi-birbirine-benzeten-von-der-leyene-dinler-arasi-nefreti-korukluyor-1076561704.html
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suudi arabistan, oracle, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, twitter , x
Suudi Arabistan'dan İsrail'e destek tepkisi: ABD'li firma ile sözleşme feshedildi
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Suudi şirket İsrail'in eylemlerini desteklediği için Oracle ile sözleşmesini feshetti.
Tamra Financial'ın kurucusu, Suudi yatırım şirketi Tamra Financial'ın, İsrail'in Gazze Şeridi halkına yönelik eylemlerine verdiği destek nedeniyle ABD'li çok uluslu bilgisayar teknolojisi şirketi Oracle ile olan sözleşmesini iptal ettiğini söyledi.
Şirket kurucusu sosyal medya hesabı X'te yaptığı duyuruda şu cümlelere yer verdi:
Bu dayanışmadır, kınamadır. Tamra Financial olarak Oracle ile olan sözleşmemizi feshettik. Bu büyüklükteki bir şirketi etkilemeyeceğini biliyoruz. Ancak İsrail'in Gazze halkına karşı yaptığı zulme bu şirketin destek vermesi zerre kadar tahammül edilemeyecek bir durumdur.