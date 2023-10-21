Suudi Arabistan'dan İsrail'e destek tepkisi: ABD'li firma ile sözleşme feshedildi

Bu dayanışmadır, kınamadır. Tamra Financial olarak Oracle ile olan sözleşmemizi feshettik. Bu büyüklükteki bir şirketi etkilemeyeceğini biliyoruz. Ancak İsrail'in Gazze halkına karşı yaptığı zulme bu şirketin destek vermesi zerre kadar tahammül edilemeyecek bir durumdur.