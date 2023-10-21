https://sputniknews.com.tr/20231021/rus-uzman-batinin-israil-operasyonuna-destegi-cifte-standardin-bir-baska-gostergesidir-1076579536.html
Rus uzman: Batı'nın İsrail operasyonuna desteği çifte standardın bir başka göstergesidir
Rus uzman: Batı'nın İsrail operasyonuna desteği çifte standardın bir başka göstergesidir
Askeri uzman Emekli Albay Oleg Faliçev, ABD'nin ,eylemlerinin Batı'nın çifte standartlarının bir başka göstergesi olarak nitelendirerek, Filistin sorununa... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T16:16+0300
2023-10-21T16:16+0300
2023-10-21T16:20+0300
dünya
joe biden
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Dünya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı geniş çaplı kara operasyonuna odaklandı. Batılı ülkelerin liderlerinin İsrail yetkilileriyle temasları sırasında onları kara operasyonundan vazgeçirmeye yönelik herhangi bir çaba göstermedikleri görüldü.Bu koşullarda, ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonu sırasında belirlenen hedeflere uyulması, sivil kayıpların en aza indirilmesine özel önem verilmesi ve bölgenin uzun vadeli işgalinden kaçınılması yönündeki çağrıları oldukça alaycı görünüyor.Öte yandan Tel Aviv'in Washington'a, Gazze Şeridi'ni işgal etme planları olmadığı ve askeri operasyonun ardından birliklerini bölgede tutmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.Bu arada Washington ve Tel Aviv, Arap bölgesi topraklarında geçici bir hükümet kurma olasılığını görüşmeye başladı.Askeri uzman Emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında ABD'nin bu eylemlerini Batı'nın çifte standartlarının bir başka göstergesi olarak nitelendirerek, Filistin sorununa yaklaşımlarının tek taraflı ve adaletsiz olduğuna dikkat çekti.Faliçev, şu ifadeleri kullandı: Faliçev, Filistin sorununa ilişkin çifte standart politikasının Batılı ülkelerin cephaneliğinde hep var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231016/rus-uzman-abd-ucak-gemisinin-varligi--hem-suriyeye-hem-irana-hem-de-turkiyeye-bir-sinyal-1076387906.html
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Amur Gadjiev
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joe biden
Rus uzman: Batı'nın İsrail operasyonuna desteği çifte standardın bir başka göstergesidir
16:16 21.10.2023 (güncellendi: 16:20 21.10.2023) Abone ol
Askeri uzman Emekli Albay Oleg Faliçev, ABD'nin ,eylemlerinin Batı'nın çifte standartlarının bir başka göstergesi olarak nitelendirerek, Filistin sorununa yaklaşımlarının tek taraflı ve adaletsiz olduğuna dikkat çekti.
Dünya, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı geniş çaplı kara operasyonuna odaklandı. Batılı ülkelerin liderlerinin İsrail yetkilileriyle temasları sırasında onları kara operasyonundan vazgeçirmeye yönelik herhangi bir çaba göstermedikleri görüldü.
Bu koşullarda, ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonu sırasında belirlenen hedeflere uyulması, sivil kayıpların en aza indirilmesine özel önem verilmesi ve bölgenin uzun vadeli işgalinden kaçınılması yönündeki çağrıları oldukça alaycı görünüyor.
Öte yandan Tel Aviv'in Washington'a, Gazze Şeridi'ni işgal etme planları olmadığı ve askeri operasyonun ardından birliklerini bölgede tutmayacağına dair güvence verdiği iddia edildi.
Bu arada Washington ve Tel Aviv, Arap bölgesi topraklarında geçici bir hükümet kurma olasılığını görüşmeye başladı.
Askeri uzman Emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında ABD'nin bu eylemlerini Batı'nın çifte standartlarının bir başka göstergesi olarak nitelendirerek, Filistin sorununa yaklaşımlarının tek taraflı ve adaletsiz olduğuna dikkat çekti.
Faliçev, şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda Ortadoğu'da, özellikle de Gazze Şeridi'nde İsrailliler ile Filistinliler arasında olup bitenlerde, büyük ölçüde ve belki de ana suç ABD'nindir. BM Güvenlik Konseyi 1947'de, Filistin'in bölünmesi ve Yahudi ve Arap olmak üzere iki devletin kurulmasına ilişkin kararı kabul etti. Ancak geçen onlarca yıllık süre içerisinde bu karar maalesef tek taraflı ve son derece adaletsiz bir şekilde uygulandı. İsrail’e, başta ABD tarafından olmak üzere her türlü yardım ve destek sağlandı. Ancak Filistin bunca zaman öksüz kaldı. Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu toplantılarından birinde gösterdiği haritalara bakarsak, Filistin topraklarının son yıllarda sadece ‘shagreen deri’ gibi daraldığını ve kuruduğunu görürüz. Bugün Filistinlilerin yaşadıkları topraklardan geriye sadece küçük bir kuru parça kaldı. İsrail ise tam tersine, Filistin topraklarını yasadışı bir şekilde işgal ederek yerleşimler kurdu. Ve bunların hepsi bazen ABD'nin doğrudan desteğiyle, bazen de zımni rızasıyla gerçekleşti. Amerika'nın Filistin sorununa yaklaşımı Batı'nın çifte standartlarının açık bir göstergesidir."
Faliçev, Filistin sorununa ilişkin çifte standart politikasının Batılı ülkelerin cephaneliğinde hep var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:
“Kolektif Batı'nın çifte standart politikası hep vardı ve ne yazık ki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Farklı şeyler dile getirebilirler ama fiili olarak tamamen farklı şeyler yapıyorlar. Üstelik bu eğilim kolektif bir nitelik taşıyor, yani kolektif Batı'nın ortak bir özelliği. Ve burada şaşılacak bir şey yok çünkü kolektif Batı bugüne kadar yalnızca kendisine faydalı olanı yaptı ve yapmaya devam edecek. İsraillilerin ‘Demir Kılıçlar’ askeri harekat kapsamında savunma yetkilerini büyük ölçüde aştıkları açıktır. Ve yaklaşan kara operasyonu sırasında daha ileri gidecekler. Bu da çok sayıda ölüme yol açacaktır. Ancak kolektif Batı utanmazca buna göz yumuyor. Biden, Scholz, Macron ve diğer Batılı siyasetçilerin İsrail'e yaptıkları ziyaretler, Tel Aviv'e tam destek verdiklerini ve kara operasyonuna yeşil ışık yaktıklarını gösteriyor. Üstelik, İsrail ordusunun silahlandırılması ve tedariki için kullanılacak devasa mali kaynaklar tahsis edildi. Bu nedenle, çifte standart politikası Batı ülkelerinin cephaneliğinde hep vardı ve var olmaya devam ediyor. Dünya ülkelerinin üçte ikisinden fazlasının görüşüne göre, mevcut durumda İsrail'e verdikleri destek sorunlu, tek taraflı ve son derece adaletsizdir."