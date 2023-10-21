Rus uzman: Batı'nın İsrail operasyonuna desteği çifte standardın bir başka göstergesidir

“Kolektif Batı'nın çifte standart politikası hep vardı ve ne yazık ki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Farklı şeyler dile getirebilirler ama fiili olarak tamamen farklı şeyler yapıyorlar. Üstelik bu eğilim kolektif bir nitelik taşıyor, yani kolektif Batı'nın ortak bir özelliği. Ve burada şaşılacak bir şey yok çünkü kolektif Batı bugüne kadar yalnızca kendisine faydalı olanı yaptı ve yapmaya devam edecek. İsraillilerin ‘Demir Kılıçlar’ askeri harekat kapsamında savunma yetkilerini büyük ölçüde aştıkları açıktır. Ve yaklaşan kara operasyonu sırasında daha ileri gidecekler. Bu da çok sayıda ölüme yol açacaktır. Ancak kolektif Batı utanmazca buna göz yumuyor. Biden, Scholz, Macron ve diğer Batılı siyasetçilerin İsrail'e yaptıkları ziyaretler, Tel Aviv'e tam destek verdiklerini ve kara operasyonuna yeşil ışık yaktıklarını gösteriyor. Üstelik, İsrail ordusunun silahlandırılması ve tedariki için kullanılacak devasa mali kaynaklar tahsis edildi. Bu nedenle, çifte standart politikası Batı ülkelerinin cephaneliğinde hep vardı ve var olmaya devam ediyor. Dünya ülkelerinin üçte ikisinden fazlasının görüşüne göre, mevcut durumda İsrail'e verdikleri destek sorunlu, tek taraflı ve son derece adaletsizdir."