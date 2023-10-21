https://sputniknews.com.tr/20231021/meteoroloji-duyurdu-sicakliklar-mevsim-normallerinin-uzerinde-pastirma-yazi-yasaniyor-1076573115.html

Meteoroloji'den son rapor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, 'pastırma yazı' yaşanıyor

Meteoroloji'den son rapor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, 'pastırma yazı' yaşanıyor

Meteoroloji son hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T09:50+0300

2023-10-21T09:50+0300

2023-10-21T09:51+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonunda yağış beklenmiyor. Rüzgarın, Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 27°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 29°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 29°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 26°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 30°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 24°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KARS °C, 17°CParçalı bulutluERZURUM °C, 16°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 16°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20231020/meteorolojiden-son-hava-tahmini-pastirma-yazi-geldi-sicakliklar-6-derece-birden-artacak-1076539282.html

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