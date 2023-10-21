https://sputniknews.com.tr/20231021/istiklal-caddesinde-sahte-dolar-dagitmislardi-mahkemede-sosyal-deney-savunmasi-1076576495.html

İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtmışlardı: Mahkemede 'sosyal deney' savunması

İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtmışlardı: Mahkemede 'sosyal deney' savunması

İstiklal Caddesi'nde sahte dolar dağıtan 14 sanık, "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Para... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T12:01+0300

2023-10-21T12:01+0300

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türkiye

dolar

istiklal caddesi

mahkeme

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Yüzü maskeli bir grup, 6 Ağustos 2023 tarihinde İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtmış ve çektikleri o görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Sabah'ın haberine göre, havaya 1 dolarlık sahte banknotlar saçan ve görüntüleri "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla sosyal medyada paylaşan içerik üreticisi 14 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunda 6 aydan 1'er yıla kadar hapis cezaları istendi.'Sosyal deney' savunmasıİstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan 10 sanık gelirken; diğer 4 sanık bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar. Sanık Azize Zehra Ö. savunmasında, "Olay anında İstiklal Caddesi'nde para dağıtanlar arasındaydım, görüntülerin sosyal medyada yayınlanacağını bilmiyordum. Sosyal deney dediler, ben de katıldım" ifadelerini kullandı.Sanık Azra Nur A. ise para dağıtanlar arasında olduğunu söyleyerek "Marka tanıtım amaçlı reklam olduğu söylediler. Sosyal deney olduğu söylendi. Suç olduğunu bilseydim yapmazdım. Sosyal medyada da paylaşılacağını bilmiyordum" açıklamasını yaptı.'Suç olduğunu bilmiyordum'Sanık Kadir Can D. modellik yaptığını belirterek "İşim bu. Ticari amaçlı sosyal deneydi. Paylaşımdan haberim yok, suç olduğunu bilmiyorum" dedi. Sanık Mehmet T. de modellik yaptığını, çekim olduğu söylenince gittiğini, diğer sanıkları tanımadığını, kendisine sosyal deney olduğunun söylendiği ifade edildi.Serhat G., "Buradaki amaç halkı aşağılamak değildi. Sadece sosyal deney yaptık. 'Halkı dolara karşı ezdirmeyeceğiz' yazılı paylaşımı reklam ajansı yapmıştı. Ama benim de haberim vardı, avukatımıza danışmıştık 'Sıkıntı yaşar mıyım' diye. Olmayacağını söyleyince paylaştık. Markamızı nasıl değerlendiririz diye düşündük, böyle bir deney yapmaya karar verdik. Olay patladıktan sonra reklam ajansının sayfasında paylaştık" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230810/istiklal-caddesinde-dolar-sacanlar-yakalandi-13-gozalti-1074534104.html

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