https://sputniknews.com.tr/20231021/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1076576886.html

İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 21.01'e geriledi. Doluluk oranı en son yüzde 21.69 olarak ölçülmüştü. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

baraj

doluluk

doluluk oranı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Ekim'de yüzde 21.69 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21.01 ölçüldü.Su miktarı Istrancalar'da yüzde 10.46, Terkos'ta yüzde 10.35, Sazlıdere'de yüzde 6.14, Alibey'de yüzde 22.96, Büyükçekmece'de yüzde 4.08, Ömerli'de yüzde 44.88, Darlık'ta yüzde 32.43, Elmalı'da yüzde 16.5, Pabuçdere'de yüzde 3.35 ve Kazandere'de yüzde 5.96 olarak kayda geçti.Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 182 milyon 5 bin metreküp seviyesinde kaldı.Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 607 milyon metreküp su alındı.Son 9 yılın doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, 21 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 66.22, 2016'da yüzde 40.43, 2017'de yüzde 51.69, 2018'de yüzde 52.76, 2019'da yüzde 44.37, 2020'de yüzde 32.07, 2021'de yüzde 47.03, 2022'de yüzde 43.48 iken bugünkü oran ise yüzde 21.01 olarak kayda geçti.

https://sputniknews.com.tr/20231016/belediye-baskani-barajin-ortasina-kadar-yuruyup-cagri-yapti-20-gunluk-su-kaldi-1076390977.html

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