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Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı
Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak’taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi.Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/iraktaki-abd-ve-koalisyon-guclerine-karsi-24-saatte-3-iha-saldirisi-yapildi-1076490425.html
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irak, irak, abd, abd, ayn el esad hava üssü

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

22:14 21.10.2023
© AAABD'nin Irak Büyükelçiliği,
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2023
© AA
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Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak’taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı.
Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi.
Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.
ABD'nin Irak Büyükelçiliği, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
DÜNYA
Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine karşı 24 saatte 3 İHA saldırısı yapıldı
19 Ekim, 01:55
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