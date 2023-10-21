https://sputniknews.com.tr/20231021/ingiliz-basini-atacms-fuzeleri-rusyanin-karsi-onlemleri-nedeniyle-etkisiz-kaldi-1076576345.html

İngiliz basını: ATACMS füzeleri Rusya'nın karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldı

İngiliz basını: ATACMS füzeleri Rusya'nın karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldı

İngiliz basını, Amerikan ATACMS füzelerinin Rus ordusunun karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldığını yazdı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T11:45+0300

2023-10-21T11:45+0300

2023-10-21T11:45+0300

dünya

rusya

abd

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484546_0:8:1292:735_1920x0_80_0_0_f8b020ac69dc75f28d883bf1028f2e86.jpg

İngiltere’de haftalık yayınlanan The Spectator dergisinde yer alan makalede, Amerikan ATACMS füzelerinin Rus ordusunun karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldığına dikkat çekildi.Makalede, "ATACMS füzelerinin çoğunluğunun düşürüldüğü, aldatıldığı veya başka bir şekilde hedefini ıskaladığı görülüyor" denildi.Rusya'nın uzun menzilli füzelerden deniz dronlarına kadar Kiev'e sağlanan her türlü silaha uyum sağlamaya hazır olduğunu gösterdiğine vurgu yapılan makalede, Batı yardımlarının artırılması ve Ukrayna'ya daha fazla füze sağlanmasının da çatışmanın seyrini değiştirmeyeceği belirtildi.Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırıda başarısız olduğuna ve ağır bir darbe aldığına dikkat çekilerek “Ukrayna ordusu belirlenen görevi yerine getiremedi, ancak Ruslar sağlam bir savunma hattı oluşturdu ve beklenenden daha kararlı ve uyarlanabilir olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-disisleri-atacms-fuzelerinin-tedariki-abdnin-catismayi-daha-da-tirmandirma-arzusunu-gosteriyor-1076550867.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, abd, füze