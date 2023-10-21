https://sputniknews.com.tr/20231021/ingiliz-basini-atacms-fuzeleri-rusyanin-karsi-onlemleri-nedeniyle-etkisiz-kaldi-1076576345.html
İngiliz basını: ATACMS füzeleri Rusya'nın karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldı
İngiliz basını: ATACMS füzeleri Rusya'nın karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldı
İngiliz basını, Amerikan ATACMS füzelerinin Rus ordusunun karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldığını yazdı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T11:45+0300
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İngiltere’de haftalık yayınlanan The Spectator dergisinde yer alan makalede, Amerikan ATACMS füzelerinin Rus ordusunun karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldığına dikkat çekildi.Makalede, "ATACMS füzelerinin çoğunluğunun düşürüldüğü, aldatıldığı veya başka bir şekilde hedefini ıskaladığı görülüyor" denildi.Rusya'nın uzun menzilli füzelerden deniz dronlarına kadar Kiev'e sağlanan her türlü silaha uyum sağlamaya hazır olduğunu gösterdiğine vurgu yapılan makalede, Batı yardımlarının artırılması ve Ukrayna'ya daha fazla füze sağlanmasının da çatışmanın seyrini değiştirmeyeceği belirtildi.Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırıda başarısız olduğuna ve ağır bir darbe aldığına dikkat çekilerek “Ukrayna ordusu belirlenen görevi yerine getiremedi, ancak Ruslar sağlam bir savunma hattı oluşturdu ve beklenenden daha kararlı ve uyarlanabilir olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-disisleri-atacms-fuzelerinin-tedariki-abdnin-catismayi-daha-da-tirmandirma-arzusunu-gosteriyor-1076550867.html
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İngiliz basını: ATACMS füzeleri Rusya'nın karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldı
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İngiliz basını, Amerikan ATACMS füzelerinin Rus ordusunun karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldığını yazdı.
İngiltere’de haftalık yayınlanan The Spectator dergisinde yer alan makalede, Amerikan ATACMS füzelerinin Rus ordusunun karşı önlemleri nedeniyle etkisiz kaldığına dikkat çekildi.
Makalede, "ATACMS füzelerinin çoğunluğunun düşürüldüğü, aldatıldığı veya başka bir şekilde hedefini ıskaladığı görülüyor" denildi.
Rusya'nın uzun menzilli füzelerden deniz dronlarına kadar Kiev'e sağlanan her türlü silaha uyum sağlamaya hazır olduğunu gösterdiğine vurgu yapılan makalede, Batı yardımlarının artırılması ve Ukrayna'ya daha fazla füze sağlanmasının da çatışmanın seyrini değiştirmeyeceği belirtildi.
Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı saldırıda başarısız olduğuna ve ağır bir darbe aldığına dikkat çekilerek “Ukrayna ordusu belirlenen görevi yerine getiremedi, ancak Ruslar sağlam bir savunma hattı oluşturdu ve beklenenden daha kararlı ve uyarlanabilir olduğunu gösterdi" ifadelerine yer verildi.