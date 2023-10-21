https://sputniknews.com.tr/20231021/galatasaray---besiktas-macinin-var-hakemi-aciklandi-1076577800.html

Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T12:54+0300

2023-10-21T12:54+0300

2023-10-21T12:54+0300

spor

galatasaray

beşiktaş

derbi

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak.İki ezeli takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak. Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.

https://sputniknews.com.tr/20231018/galatasaray---besiktas-derbisinde-deplasman-yasagi-kaldirildi-1076460393.html

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galatasaray, beşiktaş, derbi