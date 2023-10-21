https://sputniknews.com.tr/20231021/galatasaray---besiktas-macinin-var-hakemi-aciklandi-1076577800.html
Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T12:54+0300
2023-10-21T12:54+0300
2023-10-21T12:54+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
derbi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak.İki ezeli takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak. Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.
https://sputniknews.com.tr/20231018/galatasaray---besiktas-derbisinde-deplasman-yasagi-kaldirildi-1076460393.html
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galatasaray, beşiktaş, derbi
galatasaray, beşiktaş, derbi
Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı
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Galatasaray - Beşiktaş maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak.
İki ezeli takım arasında saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olacak. Derbide VAR koltuğunda ise Abdulkadir Bitigen oturacakken, AVAR'da Erkan Engin ve Mehmet Emin Tuğral eşlik edecek.