https://sputniknews.com.tr/20231021/denizlide-roma-donemine-ait-mezar-steli-ele-gecirildi-1076585547.html

Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Denizli'de tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T18:10+0300

2023-10-21T18:10+0300

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denizli

roma

mezar

mezar steli

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230713/zeugma-kokenli-mezar-steli-turkiyeye-iade-edildi-1073501828.html

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