https://sputniknews.com.tr/20231021/denizlide-roma-donemine-ait-mezar-steli-ele-gecirildi-1076585547.html
Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Denizli'de tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T18:10+0300
2023-10-21T18:10+0300
2023-10-21T18:10+0300
denizli
roma
mezar
mezar steli
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu. Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi. Operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230713/zeugma-kokenli-mezar-steli-turkiyeye-iade-edildi-1073501828.html
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denizli, roma, mezar, mezar steli
denizli, roma, mezar, mezar steli
Denizli'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
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Denizli'de tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Yapılan operasyonda 2 araçta toplam 3 şüpheli yakalandı. Araç içerisinde Roma dönemine ait mezar steli bulundu.
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından ilgili ekiplere teslim edildi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem yapıldı.