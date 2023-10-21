https://sputniknews.com.tr/20231021/canakkale-bogazinda-arizalanan-yuk-gemisi-guvenli-bolgeye-demirletildi-1076592926.html

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda elektrik arızası meydana gelen yük gemisi güvenli bölgeye demirletildi. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T22:56+0300

2023-10-21T22:56+0300

2023-10-21T22:56+0300

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çanakkale

çanakkale boğazı

gemi

gemi

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Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan Mısır'a seyir halinde olan 223 metre uzunluğundaki "Navios Sagittarius" adlı dökme yük gemisinde, Çanakkale Boğazı Burhanlı mevkiinde elektrik arızası meydana geldi.Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile "Kurtarma-5" ve Kurtarma-13" römorkörleri refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/maltepede-106-metre-uzunlugundaki-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu--1076392553.html

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