https://sputniknews.com.tr/20231021/afad-duyurdu-van-ve-muglada-deprem-1076571707.html

AFAD duyurdu: Van ve Muğla'da deprem

AFAD duyurdu: Van ve Muğla'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Akdeniz açıklarında da 4.2... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T08:47+0300

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türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

akdeniz

van

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Saat 08.05'te meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.Akdeniz'de depremAkdeniz açıklarında saat 06.47'de de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201.61 kilometre mesafedeki depremin, 6.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20231020/kandilli-rasathanesi-mudurunden-72lik-deprem-uyarisi-tsunami-olusacak-uzaklasmamiz-lazim-1076550635.html

türkiye

akdeniz

van

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