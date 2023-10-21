https://sputniknews.com.tr/20231021/afad-duyurdu-van-ve-muglada-deprem-1076571707.html
AFAD duyurdu: Van ve Muğla'da deprem
AFAD duyurdu: Van ve Muğla'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Akdeniz açıklarında da 4.2... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T08:47+0300
2023-10-21T08:47+0300
2023-10-21T08:59+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
akdeniz
van
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.Saat 08.05'te meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.Akdeniz'de depremAkdeniz açıklarında saat 06.47'de de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201.61 kilometre mesafedeki depremin, 6.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231020/kandilli-rasathanesi-mudurunden-72lik-deprem-uyarisi-tsunami-olusacak-uzaklasmamiz-lazim-1076550635.html
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AFAD duyurdu: Van ve Muğla'da deprem
08:47 21.10.2023 (güncellendi: 08:59 21.10.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Akdeniz açıklarında da 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 08.05'te meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.
Akdeniz açıklarında saat 06.47'de de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201.61 kilometre mesafedeki depremin, 6.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.