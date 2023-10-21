https://sputniknews.com.tr/20231021/abd-silahlarin-kontrolu-konusunda-rusya-ile-diyaloga-haziriz-1076575767.html

ABD: Silahların kontrolü konusunda Rusya ile diyaloğa hazırız

ABD: Silahların kontrolü konusunda Rusya ile diyaloğa hazırız

ABD’nin Rusya Büyükelçiliği, Washington’un silahların kontrolü konusunda Moskova ile diyaloğa hazır olduğunu duyurdu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

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ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Rus yetkililerle doğrudan temas halinde olan ABD’nin nükleer risklerin azaltılması ve silahların kontrolü alanında yeni anlaşmalar geliştirilmesi konusunda Rusya ile diyalogu sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.Açıklamada, Washington’un şu anda Moskova'yı nükleer risklerin yönetimi ve 2026 sonrası dönem için, yani Stratejik Saldırı Silahları Anlaşması'nın (START, START 3) sona ermesinden sonraki dönem için bir silah kontrol çerçevesi geliştirilmesi sürecine dahil etmeye hazır olduğu vurgulanarak, “Doğrudan Rus yetkililere bildirildiği üzere bu görüşmelere hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

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