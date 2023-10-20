https://sputniknews.com.tr/20231020/yillar-icinde-israil-ile-catismalarda-filistin-topraklari-nasil-kuculdu-1076553936.html
Yıllar içinde İsrail ile çatışmalarda Filistin toprakları nasıl küçüldü?
Yıllar içinde İsrail ile çatışmalarda Filistin toprakları nasıl küçüldü?
Şu an itibariyle İsrail'in yüzölçümü, BM'nin tarihi 1947 Taksim Planı'nda öngörüldüğünden çok daha fazladır. Bu, sekiz savaş ve bir sürü özel operasyona neden... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T14:57+0300
2023-10-20T14:57+0300
2023-10-20T14:57+0300
multimedya
infografik
israil-filistin sorunu
filistin
israil
birleşmiş milletler (bm)
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Filistin topraklarının küçülmesine sebep olan çatışmanın tarihi, Sputnik'in hazırladığı haritalı infografikte.
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MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, israil-filistin sorunu, filistin, israil, birleşmiş milletler (bm), фото
infografik, israil-filistin sorunu, filistin, israil, birleşmiş milletler (bm), фото
Yıllar içinde İsrail ile çatışmalarda Filistin toprakları nasıl küçüldü? Abone ol
Şu an itibariyle İsrail'in yüzölçümü, BM'nin tarihi 1947 Taksim Planı'nda öngörüldüğünden çok daha fazladır. Bu, sekiz savaş ve bir sürü özel operasyona neden olan ve Ortadoğu’nun en önemli çözülemeyen sorununu oluşturan Filistin-İsrail çatışmasının sonuçlarından biri.
Filistin topraklarının küçülmesine sebep olan çatışmanın tarihi, Sputnik'in hazırladığı haritalı infografikte. © Sputnik Filistin için Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı, 1947 yılı
Filistin için Birleşmiş Milletler Paylaşım Planı, 1947 yılı
© Sputnik 1967 Savaşının ardından Sina Yarımadası, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Golan Tepeleri İsrail tarafınan işgal edildi
1967 Savaşının ardından Sina Yarımadası, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Golan Tepeleri İsrail tarafınan işgal edildi
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