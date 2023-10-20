Şu an itibariyle İsrail'in yüzölçümü, BM'nin tarihi 1947 Taksim Planı'nda öngörüldüğünden çok daha fazladır. Bu, sekiz savaş ve bir sürü özel operasyona neden... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

Yıllar içinde İsrail ile çatışmalarda Filistin toprakları nasıl küçüldü?

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Şu an itibariyle İsrail'in yüzölçümü, BM'nin tarihi 1947 Taksim Planı'nda öngörüldüğünden çok daha fazladır. Bu, sekiz savaş ve bir sürü özel operasyona neden olan ve Ortadoğu’nun en önemli çözülemeyen sorununu oluşturan Filistin-İsrail çatışmasının sonuçlarından biri.