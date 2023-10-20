Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinde 'asgari ücret' detayı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Finans dünyasında yapay zeka
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci Muhammed Abu Takiya anlatıyor...
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze krizinde devletlerin konumu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
18:26
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
20:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışması 14. gününde
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231020/yeni-evleneceklere-faizsiz-evlilik-kredisinde-asgari-ucret-detayi-1076541337.html
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinde 'asgari ücret' detayı
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinde 'asgari ücret' detayı
Yeni evli çiftlere kredi başvurusu aylardır gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T08:23+0300
2023-10-20T08:23+0300
ekonomi
evlilik
kredi
asgari ücret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075291662_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_777abac2429d366a88da34c119ac1784.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk iki yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş kredideki asgari ücret detayını açıkladı.Milliyet'in haberine göre Kurtuluş, "Burada önümüzdeki hafta alt komisyonda görüşülmek üzere Meclis’e sevk edilmesi beklenen yasa hazırlığına göre 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 5 yıl geri ödemeli ve 150 bin TL üst limitli olacak" dedi.Evlilik kredisinin şartları neler?Yeminli Mali Müşavir şunları kaydetti:Burada bir diğer şart ise evlenecek olan taraflardan sadece birine verilebilecek bir krediden bahsediyoruz. Hem kadın hem erkeğe verilme durumu söz konusu olmayacaktır. İlk evliliğini yapacak olanlara verilecek bir kredi olacaktır, yani ikinci evliliğini yapan kişiler için bu imkandan faydalanılamamaktadırYaş sınırı ne olacak?Mutlaka bir sınırlama bekleniyoruz. Vergi Usulü Kanunu’muzda genç yatırımcı istisnası söz konusu ve bu istisnadan faydalanabilmek için yaş sınırı 18-29 yaş arasıdır. Ben bunun ölçü olarak alınabileceğini ve evlilik kredisinden de 18-29 yaş arası gençlerin faydalanabileceğini düşünüyorum.Dikkat çeken asgari ücret ayrıntısıTarafların her ikisinin de ilk evliliği olması halinde yararlanabilecektir ve tarafların toplam gelirinin asgari ücretin 3 katını aşmaması halinde krediden faydalanma imkanı olmasını bekliyorum.Yeni kurulacak olan bir aileye yönelik kredi söz konusu olacaktır. Tarafların ikisine de ayrı ayrı kredi verilmesi söz konusu olmayacaktır.Burada evlenecek olan kişilerin ve evlilik tarihinin netleşmiş olması gibi belli kriterler aranacaktır. Bunların da sisteme yüklenmesi ile birlikte başvurular yapılacaktır."
https://sputniknews.com.tr/20231019/150-bin-tl-faizsiz-evlilik-kredisinde-ayrintilar-netlesti-ne-zaman-kimlere-verilecek-1076507807.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075291662_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_353b14ae6ac9aa6c8b658e09944e6c87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
evlilik kredisi, faizsiz evlilik kredisi, faizsiz evlilik kredi ne zaman verilecek, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, evlilik kredisinden kimler faydalanacak
evlilik kredisi, faizsiz evlilik kredisi, faizsiz evlilik kredi ne zaman verilecek, evlilik kredisi şartları, evlilik kredisi ne zaman verilecek, evlilik kredisinden kimler faydalanacak

Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinde 'asgari ücret' detayı

08:23 20.10.2023
© AATL
TL - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Yeni evli çiftlere kredi başvurusu aylardır gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş kredideki asgari ücret detayına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk iki yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş kredideki asgari ücret detayını açıkladı.
Milliyet'in haberine göre Kurtuluş, "Burada önümüzdeki hafta alt komisyonda görüşülmek üzere Meclis’e sevk edilmesi beklenen yasa hazırlığına göre 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 5 yıl geri ödemeli ve 150 bin TL üst limitli olacak" dedi.

Evlilik kredisinin şartları neler?

Yeminli Mali Müşavir şunları kaydetti:
Burada bir diğer şart ise evlenecek olan taraflardan sadece birine verilebilecek bir krediden bahsediyoruz. Hem kadın hem erkeğe verilme durumu söz konusu olmayacaktır. İlk evliliğini yapacak olanlara verilecek bir kredi olacaktır, yani ikinci evliliğini yapan kişiler için bu imkandan faydalanılamamaktadır

Yaş sınırı ne olacak?

Mutlaka bir sınırlama bekleniyoruz. Vergi Usulü Kanunu’muzda genç yatırımcı istisnası söz konusu ve bu istisnadan faydalanabilmek için yaş sınırı 18-29 yaş arasıdır. Ben bunun ölçü olarak alınabileceğini ve evlilik kredisinden de 18-29 yaş arası gençlerin faydalanabileceğini düşünüyorum.

Dikkat çeken asgari ücret ayrıntısı

Tarafların her ikisinin de ilk evliliği olması halinde yararlanabilecektir ve tarafların toplam gelirinin asgari ücretin 3 katını aşmaması halinde krediden faydalanma imkanı olmasını bekliyorum.
Yeni kurulacak olan bir aileye yönelik kredi söz konusu olacaktır. Tarafların ikisine de ayrı ayrı kredi verilmesi söz konusu olmayacaktır.
Burada evlenecek olan kişilerin ve evlilik tarihinin netleşmiş olması gibi belli kriterler aranacaktır. Bunların da sisteme yüklenmesi ile birlikte başvurular yapılacaktır."
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
EKONOMİ
150 bin TL faizsiz evlilik kredisinde ayrıntılar netleşti: Ne zaman, kimlere verilecek?
Dün, 13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала