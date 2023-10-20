https://sputniknews.com.tr/20231020/uzmanlar-hamasin-gelismis-silahlara-sahip-olabilecegi-konusunda-uyardi-1076547400.html
Uzmanlar, Hamas'ın gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı
Uzmanlar, Hamas'ın gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı
Uzmanlar, Hamas'ın teknolojik olarak gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardılar. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T18:08+0300
2023-10-20T18:08+0300
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Washington Post'un haberine göre uzmanların Hamas'ın elinde teknolojik olarak gelişmiş silahlar olmasından ve bunları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına karşılık olarak kullanmasından endişe ettiği belirtildi.Söz konusu haberde şu cümleye yer verildi:İngiltere'deki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Füze Uzmanı ve Savunma Analisti olan Fabian Hinz gazeteye verdiği demeçte, "Hamas 2006'da İsrail'le savaşa giren müttefiki Hizbullah'la aynı yolu izlerse İsrail güçlerini kendi üzerine çekebilir ve ardından belki de cephe hattından uzaktaki hedeflere sürpriz bir saldırı düzenleyebilir" dedi.Hintz ve diğer analistlere göre bu silahların sualtı insansız hava aracı ya da hassas güdümlü bir sistemle donatılmış büyük bir füze olabileceği belirtilirken Hamas'ın fırlatıcılardan kilometrelerce uzaktaki hayati altyapı ya da askeri üslere hassas saldırılar düzenlemesine olanak sağlayabileceği ifade edildi.Uzman ana fikrin, "çatışmayı daha yüksek bir tırmanma seviyesine çıkarmak ve ardından şapkadan tavşan çıkarmak" olabileceği konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/hamas-hizbullah-israile-karsi-buyuk-bir-savasa-hazirlaniyor-1076471518.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze şeridi, gazze
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze şeridi, gazze
Uzmanlar, Hamas'ın gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı
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Uzmanlar, Hamas'ın teknolojik olarak gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardılar.
Washington Post'un haberine göre uzmanların Hamas'ın elinde teknolojik olarak gelişmiş silahlar olmasından ve bunları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına karşılık olarak kullanmasından endişe ettiği belirtildi.
Söz konusu haberde şu cümleye yer verildi:
Hamas'ın henüz görmediğimiz ama daha sonra görebileceğimiz teçhizatlara sahip olması muhtemeldir.
İngiltere'deki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Füze Uzmanı ve Savunma Analisti olan Fabian Hinz gazeteye verdiği demeçte, "Hamas 2006'da İsrail'le savaşa giren müttefiki Hizbullah'la aynı yolu izlerse İsrail güçlerini kendi üzerine çekebilir ve ardından belki de cephe hattından uzaktaki hedeflere sürpriz bir saldırı düzenleyebilir" dedi.
Hintz ve diğer analistlere göre bu silahların sualtı insansız hava aracı ya da hassas güdümlü bir sistemle donatılmış büyük bir füze olabileceği belirtilirken Hamas'ın fırlatıcılardan kilometrelerce uzaktaki hayati altyapı ya da askeri üslere hassas saldırılar düzenlemesine olanak sağlayabileceği ifade edildi.
Uzman ana fikrin, "çatışmayı daha yüksek bir tırmanma seviyesine çıkarmak ve ardından şapkadan tavşan çıkarmak" olabileceği konusunda uyardı.