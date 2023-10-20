https://sputniknews.com.tr/20231020/uzmanlar-hamasin-gelismis-silahlara-sahip-olabilecegi-konusunda-uyardi-1076547400.html

Uzmanlar, Hamas'ın gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı

Uzmanlar, Hamas'ın gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardı

Uzmanlar, Hamas'ın teknolojik olarak gelişmiş silahlara sahip olabileceği konusunda uyardılar. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T18:08+0300

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Washington Post'un haberine göre uzmanların Hamas'ın elinde teknolojik olarak gelişmiş silahlar olmasından ve bunları İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatına karşılık olarak kullanmasından endişe ettiği belirtildi.Söz konusu haberde şu cümleye yer verildi:İngiltere'deki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde Füze Uzmanı ve Savunma Analisti olan Fabian Hinz gazeteye verdiği demeçte, "Hamas 2006'da İsrail'le savaşa giren müttefiki Hizbullah'la aynı yolu izlerse İsrail güçlerini kendi üzerine çekebilir ve ardından belki de cephe hattından uzaktaki hedeflere sürpriz bir saldırı düzenleyebilir" dedi.Hintz ve diğer analistlere göre bu silahların sualtı insansız hava aracı ya da hassas güdümlü bir sistemle donatılmış büyük bir füze olabileceği belirtilirken Hamas'ın fırlatıcılardan kilometrelerce uzaktaki hayati altyapı ya da askeri üslere hassas saldırılar düzenlemesine olanak sağlayabileceği ifade edildi.Uzman ana fikrin, "çatışmayı daha yüksek bir tırmanma seviyesine çıkarmak ve ardından şapkadan tavşan çıkarmak" olabileceği konusunda uyardı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/hamas-hizbullah-israile-karsi-buyuk-bir-savasa-hazirlaniyor-1076471518.html

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