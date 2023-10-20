https://sputniknews.com.tr/20231020/sputnik-rusyanin-en-buyuk-hidroelektrik-santrali-sayano-susenskayayi-goruntuledi-1076553765.html

Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santrali 'Sayano-Şuşenskaya'yı görüntüledi

Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santrali 'Sayano-Şuşenskaya'yı görüntüledi

242 metre yüksekliğindeki 'Sayano-Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali' Sputnik tarafından görüntülendi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T17:15+0300

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hidroelektrik santrali

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Dünyanın dokuzuncu Rusya'nın ise en büyük hidroelektrik santrali olan Sayana Şuşenskaya'nın bir yılda ürettiği elektrik, Omsk bölgesine iki yıl boyunca elektrik sağlamaya yetecek kadar fazla. Hidroelektrik santralin üzerindeki yer alan “Rusya” yazısı, üzerinde ülke adını taşıyan dünyadaki en büyük yazıt olarak dikkati çekiyor. Yazının oluşturulması aşamasında 9 bin litreden fazla boya kullanıldığı biliniyor. HES'in her bir hidrolik ünitesi 2 bin tonun üzerindedir. İçinden saniyede 340 metreküp su geçiyor Bu akışı, Moskova Nehri'ndeki akıştan üç kat daha fazlasına karşılık geliyor. Ayrıca, Rus uzmanlar Sayano-Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali'nin yakınında yüzen balıkların toksin içermediğini bu yüzden yenilebilir olduğunu belirtiyor.

rusya

sayano-şuşenskaya

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Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santralini görüntüledi Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santralini görüntüledi 2023-10-20T17:15+0300 true PT0M48S

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