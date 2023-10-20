https://sputniknews.com.tr/20231020/sputnik-rusyanin-en-buyuk-hidroelektrik-santrali-sayano-susenskayayi-goruntuledi-1076553765.html
Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santrali 'Sayano-Şuşenskaya'yı görüntüledi
Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santrali 'Sayano-Şuşenskaya'yı görüntüledi
242 metre yüksekliğindeki 'Sayano-Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali' Sputnik tarafından görüntülendi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T17:15+0300
2023-10-20T17:15+0300
2023-10-20T17:16+0300
dünya
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rusya
hidroelektrik santrali
sayano-şuşenskaya
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Dünyanın dokuzuncu Rusya'nın ise en büyük hidroelektrik santrali olan Sayana Şuşenskaya'nın bir yılda ürettiği elektrik, Omsk bölgesine iki yıl boyunca elektrik sağlamaya yetecek kadar fazla. Hidroelektrik santralin üzerindeki yer alan “Rusya” yazısı, üzerinde ülke adını taşıyan dünyadaki en büyük yazıt olarak dikkati çekiyor. Yazının oluşturulması aşamasında 9 bin litreden fazla boya kullanıldığı biliniyor. HES'in her bir hidrolik ünitesi 2 bin tonun üzerindedir. İçinden saniyede 340 metreküp su geçiyor Bu akışı, Moskova Nehri'ndeki akıştan üç kat daha fazlasına karşılık geliyor. Ayrıca, Rus uzmanlar Sayano-Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali'nin yakınında yüzen balıkların toksin içermediğini bu yüzden yenilebilir olduğunu belirtiyor.
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Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santralini görüntüledi
Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santralini görüntüledi
2023-10-20T17:15+0300
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Sputnik Türkiye
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video, rusya, hidroelektrik santrali, sayano-şuşenskaya, видео
video, rusya, hidroelektrik santrali, sayano-şuşenskaya, видео
Sputnik Rusya'nın en büyük hidroelektrik santrali 'Sayano-Şuşenskaya'yı görüntüledi
17:15 20.10.2023 (güncellendi: 17:16 20.10.2023) Abone ol
242 metre yüksekliğindeki 'Sayano-Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali' Sputnik tarafından görüntülendi.
Dünyanın dokuzuncu Rusya'nın ise en büyük hidroelektrik santrali olan Sayana Şuşenskaya'nın bir yılda ürettiği elektrik, Omsk bölgesine iki yıl boyunca elektrik sağlamaya yetecek kadar fazla.
Hidroelektrik santralin üzerindeki yer alan “Rusya” yazısı, üzerinde ülke adını taşıyan dünyadaki en büyük yazıt olarak dikkati çekiyor.
Yazının oluşturulması aşamasında 9 bin litreden fazla boya kullanıldığı biliniyor.
HES'in her bir hidrolik ünitesi 2 bin tonun üzerindedir. İçinden saniyede 340 metreküp su geçiyor
Bu akışı, Moskova Nehri'ndeki akıştan üç kat daha fazlasına karşılık geliyor.
Ayrıca, Rus uzmanlar Sayano-Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali'nin yakınında yüzen balıkların toksin içermediğini bu yüzden yenilebilir olduğunu belirtiyor.