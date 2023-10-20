https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-disisleri-atacms-fuzelerinin-tedariki-abdnin-catismayi-daha-da-tirmandirma-arzusunu-gosteriyor-1076550867.html

Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor

Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya verilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T18:41+0300

2023-10-20T18:41+0300

2023-10-20T18:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

atacms füzeleri

rusya

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anatoliy zaytsev

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, uzun menzilli ATACMS füzelerinin Kiev'e transfer edilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu doğruladını açıkladı.Zaytsev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin ana hedefinin Kiev'in askeri yenilgisini önlemek olduğuna dikkat çekerek, "Bu, ABD'nin ve kontrol ettikleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulma konusundaki ısrarlı isteksizliğini bir kez daha teyit ediyor" dedi. Sözcü, Ukrayna'yı giderek daha güçlü ve modern silahlarla donatmanın, temas hattındaki durumu değiştiremeyecek ve Rusya'nın özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşmasını etkileyemeyecek düşmanca bir adım olduğunu da vurguladı.Sözcü yardımcısı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Zaytsev, ABD'nin eylemlerinin yıkıcı sonuçlarını düşünmediğini de cümlelerine ekledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı açıklamasında, "Batı, son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini ve Zelenskiy'nin aktif olarak desteklediği barış formülünün aslında savaş olduğunu gösterdiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, atacms füzeleri, rusya, rus dışişleri, anatoliy zaytsev, abd, kiev