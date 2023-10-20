https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-disisleri-atacms-fuzelerinin-tedariki-abdnin-catismayi-daha-da-tirmandirma-arzusunu-gosteriyor-1076550867.html
Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor
Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya verilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T18:41+0300
2023-10-20T18:41+0300
2023-10-20T18:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
atacms füzeleri
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, uzun menzilli ATACMS füzelerinin Kiev'e transfer edilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu doğruladını açıkladı.Zaytsev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin ana hedefinin Kiev'in askeri yenilgisini önlemek olduğuna dikkat çekerek, "Bu, ABD'nin ve kontrol ettikleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulma konusundaki ısrarlı isteksizliğini bir kez daha teyit ediyor" dedi. Sözcü, Ukrayna'yı giderek daha güçlü ve modern silahlarla donatmanın, temas hattındaki durumu değiştiremeyecek ve Rusya'nın özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşmasını etkileyemeyecek düşmanca bir adım olduğunu da vurguladı.Sözcü yardımcısı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Zaytsev, ABD'nin eylemlerinin yıkıcı sonuçlarını düşünmediğini de cümlelerine ekledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı açıklamasında, "Batı, son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini ve Zelenskiy'nin aktif olarak desteklediği barış formülünün aslında savaş olduğunu gösterdiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, atacms füzeleri, rusya, rus dışişleri, anatoliy zaytsev, abd, kiev
ukrayna, vladimir zelenskiy, atacms füzeleri, rusya, rus dışişleri, anatoliy zaytsev, abd, kiev
Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya verilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu teyit ettiği ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, uzun menzilli ATACMS füzelerinin Kiev'e transfer edilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu doğruladını açıkladı.
Zaytsev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin ana hedefinin Kiev'in askeri yenilgisini önlemek olduğuna dikkat çekerek, "Bu, ABD'nin ve kontrol ettikleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulma konusundaki ısrarlı isteksizliğini bir kez daha teyit ediyor" dedi. Sözcü, Ukrayna'yı giderek daha güçlü ve modern silahlarla donatmanın, temas hattındaki durumu değiştiremeyecek ve Rusya'nın özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşmasını etkileyemeyecek düşmanca bir adım olduğunu da vurguladı.
Sözcü yardımcısı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
17 Ekim'de ABD'nin kısa bir süre önce Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli ATACMS füzeleri teslim ettiği ortaya çıktı. Bu haber ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi tarafından da duyuruldu. Füzelerin teslim alındığı Kiev'de de teyit edildi ve sözlerini yerine getirdiği için Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür edildi. Washington bu tür silahları Ukraynalı Nazilerin eline vererek çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu bir kez daha ortaya koydu.
Zaytsev, ABD'nin eylemlerinin yıkıcı sonuçlarını düşünmediğini de cümlelerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı açıklamasında, "Batı, son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini ve Zelenskiy'nin aktif olarak desteklediği barış formülünün aslında savaş olduğunu gösterdiğini vurguladı.