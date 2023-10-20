Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail, Batı'yı 160 yıl geriye götürdü
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Önay Alpago: Batı sınırları kanla çiziyor
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekanın finans dünyasına katkıları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: İsrail, taş tutamasın diye çocukların kemiklerini kırdı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze krizinde devletlerin konumu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?
18:26
1 dk
SESLİ HABER
BM Gözlemcisi: “Rusya önerisi kabul edilse yüzlerce hayat kurtarılırdı”
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD deniz piyadesi: Ukrayna ordusu yakında gücünü kaybedecek
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Antonov: ABD, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmanın peşinde
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Çin ziyareti ABD basınında
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin deniz yoluyla ithalatında Rusya ilk sırayı aldı
20:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsrail-Filistin çatışması 14. gününde
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gazze'de son durum: 1524 çocuk hayatını kaybetti
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Tezel: Yaklaşık 14 milyon emeklinin 1.7'si kayıtlı çalışıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Süper kahraman filmleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Rusya ve Çin'in Ortadoğu krizine bakışı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231020/rus-disisleri-atacms-fuzelerinin-tedariki-abdnin-catismayi-daha-da-tirmandirma-arzusunu-gosteriyor-1076550867.html
Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor
Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya verilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T18:41+0300
2023-10-20T18:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
atacms füzeleri
rusya
rus dışişleri
anatoliy zaytsev
abd
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484546_0:8:1292:735_1920x0_80_0_0_f8b020ac69dc75f28d883bf1028f2e86.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, uzun menzilli ATACMS füzelerinin Kiev'e transfer edilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu doğruladını açıkladı.Zaytsev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin ana hedefinin Kiev'in askeri yenilgisini önlemek olduğuna dikkat çekerek, "Bu, ABD'nin ve kontrol ettikleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulma konusundaki ısrarlı isteksizliğini bir kez daha teyit ediyor" dedi. Sözcü, Ukrayna'yı giderek daha güçlü ve modern silahlarla donatmanın, temas hattındaki durumu değiştiremeyecek ve Rusya'nın özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşmasını etkileyemeyecek düşmanca bir adım olduğunu da vurguladı.Sözcü yardımcısı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Zaytsev, ABD'nin eylemlerinin yıkıcı sonuçlarını düşünmediğini de cümlelerine ekledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı açıklamasında, "Batı, son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini ve Zelenskiy'nin aktif olarak desteklediği barış formülünün aslında savaş olduğunu gösterdiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html
ukrayna
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076484546_0:0:1292:969_1920x0_80_0_0_a73473ac99039f728f7f6b3a13eee1b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, atacms füzeleri, rusya, rus dışişleri, anatoliy zaytsev, abd, kiev
ukrayna, vladimir zelenskiy, atacms füzeleri, rusya, rus dışişleri, anatoliy zaytsev, abd, kiev

Rus Dışişleri: ATACMS füzelerinin tedariki ABD'nin çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu gösteriyor

18:41 20.10.2023
© AFP 2023 / US ARMYATACMS
ATACMS - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / US ARMY
Abone olTelegram
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya verilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu teyit ettiği ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, uzun menzilli ATACMS füzelerinin Kiev'e transfer edilmesinin ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu doğruladını açıkladı.
Zaytsev, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin ana hedefinin Kiev'in askeri yenilgisini önlemek olduğuna dikkat çekerek, "Bu, ABD'nin ve kontrol ettikleri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy rejiminin krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulma konusundaki ısrarlı isteksizliğini bir kez daha teyit ediyor" dedi. Sözcü, Ukrayna'yı giderek daha güçlü ve modern silahlarla donatmanın, temas hattındaki durumu değiştiremeyecek ve Rusya'nın özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşmasını etkileyemeyecek düşmanca bir adım olduğunu da vurguladı.
Sözcü yardımcısı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
17 Ekim'de ABD'nin kısa bir süre önce Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli ATACMS füzeleri teslim ettiği ortaya çıktı. Bu haber ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi tarafından da duyuruldu. Füzelerin teslim alındığı Kiev'de de teyit edildi ve sözlerini yerine getirdiği için Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür edildi. Washington bu tür silahları Ukraynalı Nazilerin eline vererek çatışmayı daha da tırmandırma arzusunu bir kez daha ortaya koydu.
Zaytsev, ABD'nin eylemlerinin yıkıcı sonuçlarını düşünmediğini de cümlelerine ekledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı açıklamasında, "Batı, son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini ve Zelenskiy'nin aktif olarak desteklediği barış formülünün aslında savaş olduğunu gösterdiğini vurguladı.
ATACMS taktik balistik füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
Ukrayna krizi
Rusya’nın ATACMS füzelerine yanıtı gecikmedi: Batı sınırları güçlendirilecek
18 Ekim, 14:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала