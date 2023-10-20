https://sputniknews.com.tr/20231020/misir-refah-sinir-kapisi-acik-ve-biz-3-ulke-vatandaslarini-engellemekten-sorumlu-degil-1076557811.html
Mısır'dan, Refah Sınır Kapısı için dikkat çeken açıklama: 'Sorumlu değiliz'
Mısır'dan, Refah Sınır Kapısı için dikkat çeken açıklama: 'Sorumlu değiliz'
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Krizin başında bu yana Batı medyasının bizi hedef aldığı Refah Sınır Kapısı açık ve biz 3. ülke... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T16:44+0300
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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada şu açıklamaya yer verdi:Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Refah sınır kapısının "Mısır tarafından açık olduğunu ve Mısır'ın üçüncü ülke vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden çıkışını engellemekten sorumlu olmadığını" vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/hamasin-labirenti-israil-ordusunun-kabusu-olan-gazze-altindaki-tunel-agi-hakkinda-neler-biliniyor-1076555575.html
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mısır, mısır dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah sınır kapısı, küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics
mısır, mısır dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah sınır kapısı, küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics
Mısır'dan, Refah Sınır Kapısı için dikkat çeken açıklama: 'Sorumlu değiliz'
16:44 20.10.2023 (güncellendi: 16:55 20.10.2023) Abone ol
Mısır Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Krizin başında bu yana Batı medyasının bizi hedef aldığı Refah Sınır Kapısı açık ve biz 3. ülke vatandaşlarını engellemekten sorumlu değiliz" dedi.
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada şu açıklamaya yer verdi:
"Batı medyasında Mısır'a yönelik bir dizi saldırı krizin başından beri görülmektedir. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesi senaryosu öne çıkarılmakta ve İsrail'in dört kez saldırmasına ve bu kapıdan yardım geçmesini reddetmesine rağmen sınır kapısının kapatılmasının sorumluluğu Mısır'a yüklenmektedir."
Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Refah sınır kapısının "Mısır tarafından açık olduğunu ve Mısır'ın üçüncü ülke vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden çıkışını engellemekten sorumlu olmadığını" vurguladı.