https://sputniknews.com.tr/20231020/misir-refah-sinir-kapisi-acik-ve-biz-3-ulke-vatandaslarini-engellemekten-sorumlu-degil-1076557811.html

Mısır'dan, Refah Sınır Kapısı için dikkat çeken açıklama: 'Sorumlu değiliz'

Mısır'dan, Refah Sınır Kapısı için dikkat çeken açıklama: 'Sorumlu değiliz'

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, "Krizin başında bu yana Batı medyasının bizi hedef aldığı Refah Sınır Kapısı açık ve biz 3. ülke... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T16:44+0300

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küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics

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Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada şu açıklamaya yer verdi:Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Refah sınır kapısının "Mısır tarafından açık olduğunu ve Mısır'ın üçüncü ülke vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden çıkışını engellemekten sorumlu olmadığını" vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231020/hamasin-labirenti-israil-ordusunun-kabusu-olan-gazze-altindaki-tunel-agi-hakkinda-neler-biliniyor-1076555575.html

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mısır, mısır dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, refah sınır kapısı, küresel ekonominin hızla yükselen gücü: brics