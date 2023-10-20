https://sputniknews.com.tr/20231020/meteorolojiden-son-hava-tahmini-pastirma-yazi-geldi-sicakliklar-6-derece-birden-artacak-1076539282.html

Meteoroloji'den son hava tahmini: 'Pastırma yazı' geldi, sıcaklıklar 6 derece birden artacak

Meteoroloji'den son hava tahmini: 'Pastırma yazı' geldi, sıcaklıklar 6 derece birden artacak

Yağışlı ve soğuk hava yurdu terk etti. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunu göre, hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor. Sıcaklıklarının mevsim... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T06:20+0300

2023-10-20T06:20+0300

2023-10-20T07:29+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yağışlı sistem yurdu terk etti. Son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.6 derece birden artacakHava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Çelik, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek" dedi.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 25°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyi ile Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 22°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 22°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.KARS °C, 15°CParçalı bulutluERZURUM °C, 15°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 15°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 23°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 22°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu'Pastırma yazı' nedir?Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir ifadedir.

https://sputniknews.com.tr/20231019/soguk-ve-yagisli-havanin-bitisi-icin-tarih-verildi-pastirma-yazi-geliyor-1076495115.html

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