https://sputniknews.com.tr/20231020/kask-takmadigi-icin-uyarilan-motosiklet-surucusu-ile-polis-arasinda-tartisma-gozaltina-alindi-1076551924.html

Kask takmadığı için uyarılan motosiklet sürücüsü ile polis arasında tartışma: Gözaltına alındı

Kask takmadığı için uyarılan motosiklet sürücüsü ile polis arasında tartışma: Gözaltına alındı

Kuşadası’nda motosiklet sürücülerine yönelik rutin kontrol yapan trafik polisleri ile kask takmadığı için durdurulan bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T14:03+0300

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türkiye

polis

aydın

sürücü

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Aydın'da rutin kontrollerini yapan trafik polisleri, kask takmadan trafikte motosikleti ile seyreden B.U. isimli kadını durdurdu. Polis memurlarını kendisine kaba davranmakla suçlayan B.U., "Bana kaba tavırla kaskını tak diyemezsin" diye polislere bağırdı. Karakola gitmek üzere ekip otosuna binmeye ikna olmayan B.U. için kadın polis çağrıldı. B.U., kendisini gözaltına almak için olay yerine gelen kadın polise ‘Kızım sen manyak mısın’ diye bağırdı. Bir süre sonra sürücü polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.Kadın sürücü kendisine kaba davranıldığı iddiasıyla polislerden şikayetçi oldu. Bu arada B.U.'ya trafik kanununun değişik maddelerinden 3 bin 289 TL trafik cezası kesilirken, uygulama kapsamında 46 sürücüye toplam 91 bin 88 TL para cezası kesildiği öğrenildi.

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