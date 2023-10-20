https://sputniknews.com.tr/20231020/istanbulda-iside-para-aktaran-16-kisi-tutuklandi-1076564327.html
İstanbul’da IŞİD’e para aktaran 16 kişi tutuklandı
İstanbul’da IŞİD’e para aktaran 16 kişi tutuklandı
İstanbul’da IŞİD’e maddi destek sağladıkları ve para aktaran 16 kişi tutuklandı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T19:09+0300
2023-10-20T19:09+0300
2023-10-20T19:09+0300
türkiye
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istanbul
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İstanbul’da IŞİD'e destek verenlere yönelik geniş çaplı soruşturmada para transferinde şüphelilerin izine rastlandıHaklarında örgüte fon sağladıkları yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlıkları dondurulan şüphelilerin TEM şubedeki sorguları bu sabah tamamlandı. İfade işlemlerinin ardında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin biri savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu örgüte aktarılan para transferinde izlerine rastlanan ve yine haklarında IŞİD’e yönelik polisiye soruşturmalarda işlem yapılan başka kişilere birçok kez para transferi yaptıkları öğrenilen 16 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.Fonlama yöntemleri havalaTutuklanarak cezaevine konulan kişilerin, örgüte para aktarımını “Havala” olarak bilinen illegal para transfer yöntemi üzerinden yaptıkları ortaya çıktı.Diğer yandan soruşturma çerçevesinde adreslerde bulunamayan IŞİD yanlısı 3 firari kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.Ne olmuştu?Savcılık, IŞİD'e destek veren şüphelilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatmış, örgütü fonladıkları değerlendirilen 20 zanlının yakalanması için 17 Ekim’de kolluk kuvvetlerine yakalama talimatı vermişti.İstanbul’da aşırı uç radikal yanlısı 20 kuşkulunun yakalanması için 20 ev ve 7 işyerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 17 kişi ‘şifreli’ sıfatıyla gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230926/isidin-hacker-yapilanmasina-yonelik-operasyon-3-gozalti-1075781971.html
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işid, istanbul
İstanbul’da IŞİD’e para aktaran 16 kişi tutuklandı
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İstanbul’da IŞİD’e maddi destek sağladıkları ve para aktaran 16 kişi tutuklandı.
İstanbul’da IŞİD'e destek verenlere yönelik geniş çaplı soruşturmada para transferinde şüphelilerin izine rastlandı
Haklarında örgüte fon sağladıkları yönünde bilgiler bulunan ve bu kapsamda mal varlıkları dondurulan şüphelilerin TEM şubedeki sorguları bu sabah tamamlandı.
İfade işlemlerinin ardında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerin biri savcı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu örgüte aktarılan para transferinde izlerine rastlanan ve yine haklarında IŞİD’e yönelik polisiye soruşturmalarda işlem yapılan başka kişilere birçok kez para transferi yaptıkları öğrenilen 16 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtildi.
Fonlama yöntemleri havala
Tutuklanarak cezaevine konulan kişilerin, örgüte para aktarımını “Havala” olarak bilinen illegal para transfer yöntemi üzerinden yaptıkları ortaya çıktı.
Diğer yandan soruşturma çerçevesinde adreslerde bulunamayan IŞİD yanlısı 3 firari kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Savcılık, IŞİD'e destek veren şüphelilere yönelik geniş çaplı soruşturma başlatmış, örgütü fonladıkları değerlendirilen 20 zanlının yakalanması için 17 Ekim’de kolluk kuvvetlerine yakalama talimatı vermişti.
İstanbul’da aşırı uç radikal yanlısı 20 kuşkulunun yakalanması için 20 ev ve 7 işyerine gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 17 kişi ‘şifreli’ sıfatıyla gözaltına alınmıştı.