https://sputniknews.com.tr/20231020/israilin-hava-savunma-sistemi-nasil-calisiyor-1076565601.html
İsrail'in hava savunma sistemi nasıl çalışıyor?
İsrail'in hava savunma sistemi nasıl çalışıyor?
İsrail ile Filistin arasında gerginliğin tırmanmasıyla İsrail'in hava savunma sisteminin etkinliği konusu tekrar gündeme geldi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T20:17+0300
2023-10-20T20:17+0300
2023-10-20T20:17+0300
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israil-filistin
hava savunma sistemi
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Hamas'ın saldırılarında Tel Aviv'e bazı roketlerin isabet ettiği görüldü. İsrail'in dört seviyeli hava savunma sisteminin çalışma şekli ve özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, israil, israil-filistin, hava savunma sistemi, tel aviv, hamas, инфографика
infografik, israil, israil-filistin, hava savunma sistemi, tel aviv, hamas, инфографика
İsrail'in hava savunma sistemi nasıl çalışıyor?
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İsrail ile Filistin arasında gerginliğin tırmanmasıyla İsrail'in hava savunma sisteminin etkinliği konusu tekrar gündeme geldi.
Hamas'ın saldırılarında Tel Aviv'e bazı roketlerin isabet ettiği görüldü. İsrail'in dört seviyeli hava savunma sisteminin çalışma şekli ve özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.