https://sputniknews.com.tr/20231020/haluk-bayraktar-iki-sosyal-hesabini-kapatti-protesto-ediyorum-1076564695.html
Haluk Bayraktar iki sosyal medya hesabını kapattı: Protesto ediyorum
Haluk Bayraktar iki sosyal medya hesabını kapattı: Protesto ediyorum
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Facebook ve Instagram'ın engellemesine tepki göstererek, her iki mecradaki sosyal... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T19:23+0300
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BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Facebook ve Instagram'ın engellemesine tepki gösterdi.Bayraktar, "Filistin Soykırımı" hashtagiyle sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231020/cumhurbaskani-erdogandan-israile-cagri-1076563733.html
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haluk bayraktar, facebook, instagram, telegram, telegram
haluk bayraktar, facebook, instagram, telegram, telegram
Haluk Bayraktar iki sosyal medya hesabını kapattı: Protesto ediyorum
19:23 20.10.2023 (güncellendi: 19:28 20.10.2023) Abone ol
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Facebook ve Instagram'ın engellemesine tepki göstererek, her iki mecradaki sosyal medya hesaplarını kapattığını duyurdu.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Filistin'e yönelik destek mesajlarının Facebook ve Instagram'ın engellemesine tepki gösterdi.
Bayraktar, "Filistin Soykırımı" hashtagiyle sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Facebook ve Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum. Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım. Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim.