https://sputniknews.com.tr/20231020/gazeteci-rauf-tamer-hayatini-kaybetti-1076562417.html
Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti
Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti
Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, bugün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T18:09+0300
2023-10-20T18:09+0300
2023-10-20T18:10+0300
türkiye
rauf tamer
gazeteci
posta gazetesi
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Gazeteci Rauf Tamer, kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Rauf Tamer kimdir?1937 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1959'da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. Tamer, uzun yıllardır da Posta Gazetesi'nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.
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rauf tamer kimdir? rauf tamer öldü mü
rauf tamer kimdir? rauf tamer öldü mü
Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti
18:09 20.10.2023 (güncellendi: 18:10 20.10.2023) Abone ol
Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, bugün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Gazeteci Rauf Tamer, kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
1937 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.
1959'da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı.
Tamer, uzun yıllardır da Posta Gazetesi'nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.