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Fenerbahçe'den Erden Timur ile ilgili soruşturma talebi
Fenerbahçe'den Erden Timur ile ilgili soruşturma talebi
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T14:54+0300
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spor
fenerbahçe
erden timur
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un hafta içinde bir televizyon programında futbol paydaşları, federasyon kurulları ve Fenerbahçe hakkında mesnetsiz iddialarda bulunduğu belirtildi.Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan imzasıyla TFF'ye gönderilen metinde şu ifadeler kullanıldı:Fenerbahçe Kulübü, bütün iddiaların etraflıca incelenmesi gerektiğinin altını çizdiği açıklamasına şu şekilde devam etti:Sarı-lacivertliler, konuyla ilgili yapılan açıklamayı şu şekilde tamamladı:
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fenerbahçe, erden timur, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, erden timur, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe'den Erden Timur ile ilgili soruşturma talebi

14:54 20.10.2023
© AAErden Timur
Erden Timur - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AA
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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma açılması için talepte bulunulduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un hafta içinde bir televizyon programında futbol paydaşları, federasyon kurulları ve Fenerbahçe hakkında mesnetsiz iddialarda bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan imzasıyla TFF'ye gönderilen metinde şu ifadeler kullanıldı:
"Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı iştiraki Fenerbahçe Futbol A.Ş. olarak Türk futbolunun adaleti, şeffaflığı ve dürüstlüğü için her zaman duyarlılık gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu çerçevede, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor televizyon kanalında katılmış olduğu bir programda, ülkemizin futbol paydaşlarının başında gelen federasyonunuzun kurulları ile kulübümüz hakkında bir kısım mesnetsiz iddialarda bulunmasından ve bu haksız iddialarını inanılır kılmak amacıyla kamuoyuyla paylaştığı -bir bölümünün deşifre metni işbu yazımızın ekinde sunulan- açıklamalardan büyük bir endişe duymaktayız. Anılan programda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanı sayın Lale Orta’nın kulüp başkanımız sayın Ali Y. Koç’a bir kısım görüntü ve bilgileri hukuka aykırı biçimde servis ettiği gibi fevkalade ağır bir ithamda bulunulduğu dikkatimizi çekmiştir. Söz konusu iddialar, en hafif tabirle "gerçek dışı" bulunmakla birlikte; Türk futbolunun değerine zarar vermekte, adil oyun ilkesini sarsmakta ve futbol camiasında ciddi bir rahatsızlığa yol açmaktadır. İddiaların gerçeklik payı konusundaki şüpheleri gidermek ve kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bu iddiaların detaylı bir şekilde araştırılmasını ve gereken adımların atılmasını talep etmek zorunluluğu hasıl olmuştur."
Fenerbahçe Kulübü, bütün iddiaların etraflıca incelenmesi gerektiğinin altını çizdiği açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Sadece 17 Ekim 2023 tarihli programda ortaya atılan iddialarla sınırlı kalınmaksızın, geçtiğimiz haftalarda eski hakemlerden Ahmet Çakar’ın Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda ortaya attığı bir kısım iddiaların da incelenmesi gerektiği sabittir. Nitekim adı geçen şahsın aynı zamanda TFF delegesi olmasından hareketle, 4 Ekim 2023 tarihinde, etik kurulu nezdinde soruşturma açılmasına yönelik istemde bulunmuştuk. Federasyonunuzun söz konusu iddiaları etraflıca incelemesi ve bunlar hakkında soruşturma başlatması, ayrıca gerektiğinde ilgili tüm tarafların ifadelerini alması zaruri olup federasyonunuz yükümlülüklerinin de başında gelmektedir. Bu sürecin şeffaf, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir. Adil ve objektif olarak yürütülecek soruşturma ve kovuşturma aşamaları akabinde, kulübümüz ve mensupları hakkında ileri sürülen iddiaların haksızlığı ortaya konacak olup gerçeğe aykırı biçimde bizleri töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların -6222 sayılı Yasa’nın 18/10, 22/1, 22/3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla- futbol disiplin talimatının 36. maddesi ile ilgili diğer hükümlerine ve etik kurulu talimatının 11 ila 12. maddeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle disiplin kurulları ile etik kurulunca ilgili yaptırımlarla cezalandırılacaklarına olan inancımız tamdır."
Sarı-lacivertliler, konuyla ilgili yapılan açıklamayı şu şekilde tamamladı:
"Gelinen noktada, oyunun saha içi ve saha dışındaki dürüstlüğüne ilişkin iddia ve spekülasyonlar, Türk futbolunun yapısal problemlerinin başında gelmektedir. Hiç şüphesiz ki söz konusu iddiaların aydınlatılması ve gerekli önlemlerin alınması, federasyonunuzun sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun layıkıyla yerine getirilmesi elzemdir. Aksi takdirde, federasyonunuzun da sorgulanması gereği kaçınılmaz olacaktır. Türk futbolunun geleceği için gerek 17 Ekim 2023 tarihinde A Spor kanalında yayınlanan programda ileri sürülen iddiaları gerekse de 4 Ekim 2023 tarihinde etik kuruluna yapmış olduğumuz başvuruyu ciddi bir şekilde ele almanızı ve gerekli adımları atmanızı arz ederiz."
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