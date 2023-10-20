Fenerbahçe'den Erden Timur ile ilgili soruşturma talebi

"Sadece 17 Ekim 2023 tarihli programda ortaya atılan iddialarla sınırlı kalınmaksızın, geçtiğimiz haftalarda eski hakemlerden Ahmet Çakar’ın Beyaz TV kanalında yayınlanan Beyaz Futbol isimli programda ortaya attığı bir kısım iddiaların da incelenmesi gerektiği sabittir. Nitekim adı geçen şahsın aynı zamanda TFF delegesi olmasından hareketle, 4 Ekim 2023 tarihinde, etik kurulu nezdinde soruşturma açılmasına yönelik istemde bulunmuştuk. Federasyonunuzun söz konusu iddiaları etraflıca incelemesi ve bunlar hakkında soruşturma başlatması, ayrıca gerektiğinde ilgili tüm tarafların ifadelerini alması zaruri olup federasyonunuz yükümlülüklerinin de başında gelmektedir. Bu sürecin şeffaf, adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir. Adil ve objektif olarak yürütülecek soruşturma ve kovuşturma aşamaları akabinde, kulübümüz ve mensupları hakkında ileri sürülen iddiaların haksızlığı ortaya konacak olup gerçeğe aykırı biçimde bizleri töhmet altında bırakan açıklamaları yapan şahısların -6222 sayılı Yasa’nın 18/10, 22/1, 22/3 ve sair ilgili hükümlerine ilişkin başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla- futbol disiplin talimatının 36. maddesi ile ilgili diğer hükümlerine ve etik kurulu talimatının 11 ila 12. maddeleri ile ilgili diğer düzenlemelerine muhalefet etmeleri hasebiyle disiplin kurulları ile etik kurulunca ilgili yaptırımlarla cezalandırılacaklarına olan inancımız tamdır."