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Enkazdan sağ çıkıp ailesiyle konuştu, bir daha haber alınamadı: Hafıza kaybı yaşadığını düşünüyorum
Enkazdan sağ çıkıp ailesiyle konuştu, bir daha haber alınamadı: Hafıza kaybı yaşadığını düşünüyorum
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay’da enkazda çıkarılan ve yakınlarının aylardır haber alamadığı 26 yaşındaki Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T10:49+0300
2023-10-20T10:49+0300
türkiye
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deprem
enkaz
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ardından birçok insanda depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor. Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yakalanan İlknur Karaca’nın anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetti. Karaca, aynı enkazdan çıkarılan 26 yaşındaki kardeşinin enkazdan sağ çıkarıldığını ve ölümcül bir yarası olmadığını iddia etti. Herhangi bir haber alınamayan ve DNA eşleşmesi çıkmayan Ateş’in ablası Karaca, kardeşinin hafıza kaybı yaşadığını düşünüyor.'Hiçbir şekilde telefonla irtibat ya da DNA eşleşmesine ulaşamadık'Anne ve babasının depremde hayatını kaybettiğini ve kardeşinin yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin’de hastaneye sevk edildiğini belirten Karaca, “Biz Antakya'da depremi yaşadık. Ailem İskenderun'da. Mustafa Kemal Mahallesi Mert Sarıgül sitesinde enkazdan çıkarılan kız kardeşim Merve Ateş'ten 6 Şubat'tan beri hiçbir haber alamıyoruz. İskenderun Acil 112 alıyor. Mersin Yenişehir Hastanesi'ne götüreceğiz diyerek ambulansa teslim ediyoruz. Daha sonrasında hiçbir haber alamıyoruz. Benim küçüğüm direkt oraya gidiyor. Onlar çıkarıyorlar. Biz burada yolların patlaması nedeniyle kapalı olması nedeniyle gidemiyoruz zaten annem babam siz sağ olun. Enkazdan çıkarılıyorlar ve vefat ettiler. Kız kardeşimi yaralı olarak çıkartıyoruz. İskenderun acile götürüyoruz. İlk müdahalesi yapılıyor. Doktorla görüşmeme rağmen herhangi bir ölüm riski yok. Ameliyat için Mersin Yenişehir Hastanesi'ne götürülüyor, yanına refakatçi alınmayarak. Hiçbir şekilde kardeşime hastane girişi ve kamera kayıtları yok denildi. Hiçbir şekilde telefonla irtibat ya da DNA eşleşmesine ulaşamadık. Ailemiz tarafından zaten çıkartıldı. Annem babam da aynı şekilde ailemiz tarafından enkazdan çıkartıldı. Kız kardeşim sol bacağı yaralı bir şekilde çıkartıldı ama bilinç açık şekilde çıkartıldı” dedi.'Şu ana kadar bize ulaşmadı, hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz'Kardeşinin kendilerine hafıza kaybı yaşadığı için ulaşamadığını düşünen Karaca, “Şu ana kadar bize ulaşmadı, hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz. Lütfen görenler, duyanlar varsa fotoğrafla birlikte paylaşıldığı zaman ayakta problem olabilir. Kendi kendine konuşuyor olabilir. Yanında başkaları tarafından alıkonuluyor olabilir. Bize lütfen ulaşsınlar görenler. Kız kardeşim Merve Ateş 26 yaşında depremde enkazdan sağ çıkan kayıplardan hiçbir şekilde haber alamadık. Görenler lütfen bizlere ulaşsın” ifadelerini kullandı.
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hatay, deprem, enkaz
hatay, deprem, enkaz

Enkazdan sağ çıkıp ailesiyle konuştu, bir daha haber alınamadı: Hafıza kaybı yaşadığını düşünüyorum

10:49 20.10.2023
© İHA / RAMAZAN İLIN - VEYSEL KORKMAZ-AW057063Enkazdan sağ çıkıp ailesiyle konuştu, bir daha haber alınamadı: Hafıza kaybı yaşadığını düşünüyorum
Enkazdan sağ çıkıp ailesiyle konuştu, bir daha haber alınamadı: Hafıza kaybı yaşadığını düşünüyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© İHA / RAMAZAN İLIN - VEYSEL KORKMAZ-AW057063
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay’da enkazda çıkarılan ve yakınlarının aylardır haber alamadığı 26 yaşındaki Merve Ateş'in ablası İlknur Karaca, herhangi bir DNA eşleşmesi çıkmamasından dolayı kardeşinin hafıza kaybı yaşadığını düşünüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce insan hayatını kaybetti. Asrın felaketinin ardından birçok insanda depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor.
Depreme İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yakalanan İlknur Karaca’nın anne ve babası enkazda kalarak hayatını kaybetti. Karaca, aynı enkazdan çıkarılan 26 yaşındaki kardeşinin enkazdan sağ çıkarıldığını ve ölümcül bir yarası olmadığını iddia etti. Herhangi bir haber alınamayan ve DNA eşleşmesi çıkmayan Ateş’in ablası Karaca, kardeşinin hafıza kaybı yaşadığını düşünüyor.

'Hiçbir şekilde telefonla irtibat ya da DNA eşleşmesine ulaşamadık'

Anne ve babasının depremde hayatını kaybettiğini ve kardeşinin yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin’de hastaneye sevk edildiğini belirten Karaca, “Biz Antakya'da depremi yaşadık. Ailem İskenderun'da. Mustafa Kemal Mahallesi Mert Sarıgül sitesinde enkazdan çıkarılan kız kardeşim Merve Ateş'ten 6 Şubat'tan beri hiçbir haber alamıyoruz. İskenderun Acil 112 alıyor. Mersin Yenişehir Hastanesi'ne götüreceğiz diyerek ambulansa teslim ediyoruz. Daha sonrasında hiçbir haber alamıyoruz. Benim küçüğüm direkt oraya gidiyor. Onlar çıkarıyorlar. Biz burada yolların patlaması nedeniyle kapalı olması nedeniyle gidemiyoruz zaten annem babam siz sağ olun. Enkazdan çıkarılıyorlar ve vefat ettiler. Kız kardeşimi yaralı olarak çıkartıyoruz. İskenderun acile götürüyoruz. İlk müdahalesi yapılıyor. Doktorla görüşmeme rağmen herhangi bir ölüm riski yok. Ameliyat için Mersin Yenişehir Hastanesi'ne götürülüyor, yanına refakatçi alınmayarak. Hiçbir şekilde kardeşime hastane girişi ve kamera kayıtları yok denildi. Hiçbir şekilde telefonla irtibat ya da DNA eşleşmesine ulaşamadık. Ailemiz tarafından zaten çıkartıldı. Annem babam da aynı şekilde ailemiz tarafından enkazdan çıkartıldı. Kız kardeşim sol bacağı yaralı bir şekilde çıkartıldı ama bilinç açık şekilde çıkartıldı” dedi.

'Şu ana kadar bize ulaşmadı, hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz'

Kardeşinin kendilerine hafıza kaybı yaşadığı için ulaşamadığını düşünen Karaca, “Şu ana kadar bize ulaşmadı, hafıza kaybı yaşadığını düşünüyoruz. Lütfen görenler, duyanlar varsa fotoğrafla birlikte paylaşıldığı zaman ayakta problem olabilir. Kendi kendine konuşuyor olabilir. Yanında başkaları tarafından alıkonuluyor olabilir. Bize lütfen ulaşsınlar görenler. Kız kardeşim Merve Ateş 26 yaşında depremde enkazdan sağ çıkan kayıplardan hiçbir şekilde haber alamadık. Görenler lütfen bizlere ulaşsın” ifadelerini kullandı.
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