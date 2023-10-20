https://sputniknews.com.tr/20231020/disisleri-bakanligindan-yabanci-asker-aciklamasi-1076553663.html

Dışişleri Bakanlığı’ndan 'yabancı asker' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı’ndan 'yabancı asker' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, muhalefet ile iktidar arasında polemiğe neden olan Türk askerinin Suriye ve Irak’taki görev süresini uzatan tezkerede yer alan “yabancı... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T14:41+0300

2023-10-20T14:41+0300

2023-10-20T14:41+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

türkiye

işid

tezkere

meclis

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Dışişleri Bakanlığı, iktidar ile muhalefet arasındaki “yabancı asker” polemiğine ilişkin açıklama yaptı.Türk askerinin Suriye ve Irak’taki görev süresini uzatan tezkerede yer alan “yabancı asker” ifadesi, muhalefetin sert eleştirilerine neden olmuştu.Bakanlık, bu ifadenin IŞİD ile mücadeleyle ilgili olduğunu ifade etti.Açıklamada, “Tezkerede yer alan, ‘yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir.” denildi.Söz konusu ifadenin 2014 yılından bu yana kabul edilen tüm tezkerelerde yer aldığı belirtilen açıklamada, “Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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dışişleri bakanlığı, türkiye, işid, tezkere, meclis