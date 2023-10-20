https://sputniknews.com.tr/20231020/cumhurbaskani-erdogan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-gorustu-1076565936.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T19:42+0300
2023-10-20T19:42+0300
2023-10-20T19:51+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
mısır
gazze
gazze şeridi
abdulfettah el sisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075356376_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_88aed7c16effce7b3188691bb14d4528.jpg
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231020/cumhurbaskani-erdogandan-israile-cagri-1076563733.html
türkiye
mısır
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075356376_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_1011010586169d6db52ff4ecbf4da1c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, mısır, gazze, gazze şeridi, abdulfettah el sisi
recep tayyip erdoğan, mısır, gazze, gazze şeridi, abdulfettah el sisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
19:42 20.10.2023 (güncellendi: 19:51 20.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesinde, Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.