https://sputniknews.com.tr/20231020/aytun-ciraydan-iyi-parti-ile-ak-parti-anlasti-ak-parti-izmirde-aday-cikarmayacak-iddiasi-1076549290.html
Aytun Çıray'dan 'İYİ Parti ile AK Parti anlaştı, AK Parti İzmir'de aday çıkarmayacak' iddiası
Aytun Çıray'dan 'İYİ Parti ile AK Parti anlaştı, AK Parti İzmir'de aday çıkarmayacak' iddiası
İYİ Parti’den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir Youtube kanalında yerel seçimlere ilişkin "İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T12:40+0300
2023-10-20T12:40+0300
2023-10-20T12:40+0300
politika
iyi parti
ak parti
izmir
ittifak
aytun çıray
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İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti'nin yerel seçimlere ilişkin tutumu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.Gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalına konuk olan Çıray, AK Parti ve İYİ Parti'nin anlaştığını ve AK Parti'nin İzmir'de aday çıkarmayacağını öne sürdü.Çok güvendiği bir kaynağının kendisine İYİ Parti ile AK Parti arasında bir anlaşmadan bahsettiğini ifade eden Çıray, "İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak şartıyla, İzmir'de AK Parti'nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor"iddiasında bulundu.Çıray'ın konuşmasında ilgili kısım şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231019/iyi-parti-genel-baskani-aksener-butun-il-ve-ilcelerde-adaylarimizi-cikaracagiz-1076531289.html
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iyi parti, ak parti, izmir, ittifak, aytun çıray
iyi parti, ak parti, izmir, ittifak, aytun çıray
Aytun Çıray'dan 'İYİ Parti ile AK Parti anlaştı, AK Parti İzmir'de aday çıkarmayacak' iddiası
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İYİ Parti’den istifa eden eski milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir Youtube kanalında yerel seçimlere ilişkin "İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak şartıyla, İzmir'de AK Parti'nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor" iddiasında bulundu.
İYİ Parti'den istifa eden eski GİK üyesi ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti'nin yerel seçimlere ilişkin tutumu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube kanalına konuk olan Çıray, AK Parti ve İYİ Parti'nin anlaştığını ve AK Parti'nin İzmir'de aday çıkarmayacağını öne sürdü.
Çok güvendiği bir kaynağının kendisine İYİ Parti ile AK Parti arasında bir anlaşmadan bahsettiğini ifade eden Çıray, "İYİ Parti'nin Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak şartıyla, İzmir'de AK Parti'nin aday çıkarmama ihtimali tartışılıyor"iddiasında bulundu.
Çıray'ın konuşmasında ilgili kısım şöyle:
"İYİ Parti'nin istediği gibi davranma hakkına kimse bir şey diyemez ama Türkiye çapında aday çıkarmaları en çok CHP'ye zarar verecektir. Çok güçlü bir liderlik sergiliyorsanız sizin vaadiniz ittifakla seçim kazanmak olmamalı. Bu aşamadan sonra kurulacak bir ittifak da işe yaramaz. Meral Hanım, 'kazanacak aday' sürecine benzer bir süreç yürüttü. CHP, örseleniyor. İYİ Partili vekil tarafından HDP'ye, PKK'ya yakın olmakla yorumlandı. Bir başka vekil, biz MHP ve AK Parti ile ittifak yapmalıyız dedi. İYİ Partili bir vekil, İzmir'de bir STK'nın başkanına gidip, başka şeyler teklif etti. 'İster AK Parti'den ister bizden aday ol, destek vereceğiz' dedi. Bir süreç yürüyor ve muhalefet açısından iyi bir süreç yürümüyor. Muhalefetin seçime giderken kendi içindeki açıklaması Tayyip Bey'i kurtarıyor. Ankara, İstanbul'u muhalefet alır. Bilinçli CHP seçmeni ve İYİ Parti seçmeni, İstanbul'da Ankara'da CHP'ye oy verir."