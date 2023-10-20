Aytun Çıray'dan 'İYİ Parti ile AK Parti anlaştı, AK Parti İzmir'de aday çıkarmayacak' iddiası

"İYİ Parti'nin istediği gibi davranma hakkına kimse bir şey diyemez ama Türkiye çapında aday çıkarmaları en çok CHP'ye zarar verecektir. Çok güçlü bir liderlik sergiliyorsanız sizin vaadiniz ittifakla seçim kazanmak olmamalı. Bu aşamadan sonra kurulacak bir ittifak da işe yaramaz. Meral Hanım, 'kazanacak aday' sürecine benzer bir süreç yürüttü. CHP, örseleniyor. İYİ Partili vekil tarafından HDP'ye, PKK'ya yakın olmakla yorumlandı. Bir başka vekil, biz MHP ve AK Parti ile ittifak yapmalıyız dedi. İYİ Partili bir vekil, İzmir'de bir STK'nın başkanına gidip, başka şeyler teklif etti. 'İster AK Parti'den ister bizden aday ol, destek vereceğiz' dedi. Bir süreç yürüyor ve muhalefet açısından iyi bir süreç yürümüyor. Muhalefetin seçime giderken kendi içindeki açıklaması Tayyip Bey'i kurtarıyor. Ankara, İstanbul'u muhalefet alır. Bilinçli CHP seçmeni ve İYİ Parti seçmeni, İstanbul'da Ankara'da CHP'ye oy verir."