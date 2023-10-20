https://sputniknews.com.tr/20231020/atv-ile-polisten-kacmaya-calisan-surucuye-30-bin-lira-ceza-1076561469.html

ATV ile polisten kaçmaya çalışan sürücüye 30 bin lira ceza

ATV ile polisten kaçmaya çalışan sürücüye 30 bin lira ceza

Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp, ATV arazi motoruyla kaçmaya çalışan ve polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 340 lira ceza uygulandı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T17:50+0300

2023-10-20T17:50+0300

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Nevşehir’de plakası kapalı olarak trafikte ilerleyen ATV sürücüsü Yaşar Muhammed E., polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Sürekli ara sokaklardan kaçmaya çalışan sürücü, Yunus timleri tarafından 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde durduruldu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü buradan da kaçmaya çalışırken, polis ekibinin motordan düşmesine neden oldu. Bölgeye gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 340 lira para cezası uygulandı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" suçundan adli soruşturma da başlatıldı.

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