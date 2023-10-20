https://sputniknews.com.tr/20231020/atv-ile-polisten-kacmaya-calisan-surucuye-30-bin-lira-ceza-1076561469.html
ATV ile polisten kaçmaya çalışan sürücüye 30 bin lira ceza
ATV ile polisten kaçmaya çalışan sürücüye 30 bin lira ceza
Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp, ATV arazi motoruyla kaçmaya çalışan ve polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 340 lira ceza uygulandı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T17:50+0300
2023-10-20T17:50+0300
2023-10-20T17:50+0300
türkiye
nevşehir belediyesi
nevşehir
atv
sürücü
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Nevşehir’de plakası kapalı olarak trafikte ilerleyen ATV sürücüsü Yaşar Muhammed E., polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Sürekli ara sokaklardan kaçmaya çalışan sürücü, Yunus timleri tarafından 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde durduruldu. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü buradan da kaçmaya çalışırken, polis ekibinin motordan düşmesine neden oldu. Bölgeye gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 340 lira para cezası uygulandı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" suçundan adli soruşturma da başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20210909/hurdadan-topladigi-malzemelerle-atv-yapti-1048765747.html
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nevşehir belediyesi, nevşehir, atv, sürücü
nevşehir belediyesi, nevşehir, atv, sürücü
ATV ile polisten kaçmaya çalışan sürücüye 30 bin lira ceza
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Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp, ATV arazi motoruyla kaçmaya çalışan ve polisin takibi sonucu yakalanan sürücüye 30 bin 340 lira ceza uygulandı.
Nevşehir’de plakası kapalı olarak trafikte ilerleyen ATV sürücüsü Yaşar Muhammed E., polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı.
Sürekli ara sokaklardan kaçmaya çalışan sürücü, Yunus timleri tarafından 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbeyev Caddesi üzerinde durduruldu.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü buradan da kaçmaya çalışırken, polis ekibinin motordan düşmesine neden oldu.
Bölgeye gelen diğer polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye çeşitli maddelerden 30 bin 340 lira para cezası uygulandı.
Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" suçundan adli soruşturma da başlatıldı.