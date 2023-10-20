https://sputniknews.com.tr/20231020/atasehirde-yangin-1076555499.html

Ataşehir'de yangın

Ataşehir'de yangın

İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Kentin birçok noktasından görünen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T15:26+0300

2023-10-20T15:26+0300

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türkiye

yangın

ataşehir

istanbul

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Yangın saat 14.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Gülnihal Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 40 katlı rezidansta meydana geldi. yoğun Duman ve yükselen alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangında patlama sesleri de duyuldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

türkiye

ataşehir

istanbul

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yangın, ataşehir, istanbul