https://sputniknews.com.tr/20231020/atasehirde-yangin-1076555499.html
Ataşehir'de yangın
Ataşehir'de yangın
İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Kentin birçok noktasından görünen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T15:26+0300
2023-10-20T15:26+0300
2023-10-20T15:56+0300
türkiye
yangın
ataşehir
istanbul
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Yangın saat 14.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Gülnihal Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 40 katlı rezidansta meydana geldi. yoğun Duman ve yükselen alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yangında patlama sesleri de duyuldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.
türkiye
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istanbul
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Sputnik Türkiye
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yangın, ataşehir, istanbul
yangın, ataşehir, istanbul
Ataşehir'de yangın
15:26 20.10.2023 (güncellendi: 15:56 20.10.2023) Abone ol
İstanbul Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Kentin birçok noktasından görünen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Yangın saat 14.30 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Gülnihal Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 40 katlı rezidansta meydana geldi.
yoğun Duman ve yükselen alevleri görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti.
Yangında patlama sesleri de duyuldu.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.