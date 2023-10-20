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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231020/abdye-ait-rq-4b-global-hawk-ihasi-karadenizde-alarm-verdi-1076513095.html
ABD’ye ait RQ-4B Global Hawk İHA’sı, Karadeniz'de alarm verdi
ABD’ye ait RQ-4B Global Hawk İHA’sı, Karadeniz'de alarm verdi
Karadeniz hava sahasında seyreden ABD’ye ait RQ-4B Global Hawk insansız hava aracı alarm verdi. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Karadeniz hava sahasında seyreden ABD’ye ait bir RQ-4B Global Hawk stratejik insansız hava aracı (İHA) üsle bağlantı kaybı alarmı verdi.İletişim kaybı anlamına gelen 7600 kodlu sinyali göndermesinin ardından Global Hawk, Kırım'dan uzaklaşarak Sicilya'ya doğru hareket etti.Amerikan insansız hava araçlarının kalıcı olarak konuşlandığı NATO hava üssü Sigonella, Sicilya'da bulunuyor.Amerikan keşif dronları Karadeniz üzerinde düzenli olarak görülüyor. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz hava sahasında Rusya’nın sınırlarına doğru yaklaşan bir hava hedefinin saptandığını, hedefin önlenmesi için kaldırılan Su-27 uçağının RQ-4B Global Hawk olarak tanımladığı hedefin rotasını değiştirerek bölgeden uzaklaştığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde sürekli devriye gezmeye başladığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231015/rusya-karadenizde-seyreden-abdye-ait-casus-ucagini-engelledi-1076350845.html
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abd, karadeniz, rusya, rusya hava ve uzay kuvvetleri
abd, karadeniz, rusya, rusya hava ve uzay kuvvetleri

ABD’ye ait RQ-4B Global Hawk İHA’sı, Karadeniz'de alarm verdi

01:00 20.10.2023
© AP Photo / GLOBE NEWSWIREGlobal Hawk İHA’sı
Global Hawk İHA’sı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / GLOBE NEWSWIRE
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Karadeniz hava sahasında seyreden ABD’ye ait RQ-4B Global Hawk insansız hava aracı alarm verdi.
Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Karadeniz hava sahasında seyreden ABD’ye ait bir RQ-4B Global Hawk stratejik insansız hava aracı (İHA) üsle bağlantı kaybı alarmı verdi.
İletişim kaybı anlamına gelen 7600 kodlu sinyali göndermesinin ardından Global Hawk, Kırım'dan uzaklaşarak Sicilya'ya doğru hareket etti.
Amerikan insansız hava araçlarının kalıcı olarak konuşlandığı NATO hava üssü Sigonella, Sicilya'da bulunuyor.
Amerikan keşif dronları Karadeniz üzerinde düzenli olarak görülüyor.
Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz hava sahasında Rusya’nın sınırlarına doğru yaklaşan bir hava hedefinin saptandığını, hedefin önlenmesi için kaldırılan Su-27 uçağının RQ-4B Global Hawk olarak tanımladığı hedefin rotasını değiştirerek bölgeden uzaklaştığını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinin Karadeniz üzerinde sürekli devriye gezmeye başladığını duyurmuştu.
Global Hawk İHA’nın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2023
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