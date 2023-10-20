https://sputniknews.com.tr/20231020/abdden-rusya-sinirinda-guc-gosterisi-b-1b-bombardiman-ucagi-tallinn-uzerinde-ucus-yapti-1076537735.html

ABD’den Rusya sınırında güç gösterisi: B-1B bombardıman uçağı Tallinn üzerinde uçuş yaptı

ABD’den Rusya sınırında güç gösterisi: B-1B bombardıman uçağı Tallinn üzerinde uçuş yaptı

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Estonya’nın başkenti Tallinn’in merkezi üzerinde uçuş gerçekleştirdiği... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T14:51+0300

2023-10-20T14:51+0300

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dünya

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b-52h stratofortress

estonya

tallin

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Estonya devlet televizyonu ERR’in haberinde, “ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı Perşembe günü Tallinn’in merkezi üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Başlangıçta, iki bombardıman uçağının uçuşu planlanıyordu, lakin sonunda yalnızca bir tanesi uçtu ve uçuş planlanandan biraz daha geç başladı. ABD Büyükelçiliği, bu değişikliklerin nedeni olarak hava koşullarını gösterdi” ifadesine yer verildi.ABD’nin Tallinn Büyükelçiliği, bu uçuşun amacı olarak 'Estonyalı müttefiklerle dayanışma gösterisini' gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20170810/nbc-kuzey-kore-abd-b1b-bombardiman-ucagi-1029642546.html

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