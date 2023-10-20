https://sputniknews.com.tr/20231020/abdden-rusya-sinirinda-guc-gosterisi-b-1b-bombardiman-ucagi-tallinn-uzerinde-ucus-yapti-1076537735.html
ABD’den Rusya sınırında güç gösterisi: B-1B bombardıman uçağı Tallinn üzerinde uçuş yaptı
ABD’den Rusya sınırında güç gösterisi: B-1B bombardıman uçağı Tallinn üzerinde uçuş yaptı
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Estonya’nın başkenti Tallinn’in merkezi üzerinde uçuş gerçekleştirdiği... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T14:51+0300
2023-10-20T14:51+0300
2023-10-20T14:51+0300
dünya
b-1b
b-52h stratofortress
estonya
tallin
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Estonya devlet televizyonu ERR’in haberinde, “ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı Perşembe günü Tallinn’in merkezi üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Başlangıçta, iki bombardıman uçağının uçuşu planlanıyordu, lakin sonunda yalnızca bir tanesi uçtu ve uçuş planlanandan biraz daha geç başladı. ABD Büyükelçiliği, bu değişikliklerin nedeni olarak hava koşullarını gösterdi” ifadesine yer verildi.ABD’nin Tallinn Büyükelçiliği, bu uçuşun amacı olarak 'Estonyalı müttefiklerle dayanışma gösterisini' gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20170810/nbc-kuzey-kore-abd-b1b-bombardiman-ucagi-1029642546.html
estonya
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b-1b, b-52h stratofortress, estonya, tallin
b-1b, b-52h stratofortress, estonya, tallin
ABD’den Rusya sınırında güç gösterisi: B-1B bombardıman uçağı Tallinn üzerinde uçuş yaptı
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ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, Estonya’nın başkenti Tallinn’in merkezi üzerinde uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
Estonya devlet televizyonu ERR
’in haberinde, “ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı Perşembe günü Tallinn’in merkezi üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Başlangıçta, iki bombardıman uçağının uçuşu planlanıyordu, lakin sonunda yalnızca bir tanesi uçtu ve uçuş planlanandan biraz daha geç başladı. ABD Büyükelçiliği, bu değişikliklerin nedeni olarak hava koşullarını gösterdi”
ifadesine yer verildi.
ABD’nin Tallinn Büyükelçiliği, bu uçuşun amacı olarak 'Estonyalı müttefiklerle dayanışma gösterisini' gösterdi.