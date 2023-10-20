https://sputniknews.com.tr/20231020/ab-duzensiz-gocmenlerin-geri-gonderilmesini-hizlandirmak-istiyor-1076538342.html

AB düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmak istiyor

AB düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesini hızlandırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Belçika'daki saldırıların ardından AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı bulunmayan kişilerin menşe ülkelerine geri... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T02:50+0300

2023-10-20T02:50+0300

2023-10-20T02:50+0300

dünya

avrupa birliği

avrupa birliği

fransa

belçika

göçmen

kaçak göçmen

düzensiz göç

düzensizlik

ylva johansson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102313/30/1023133056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee650dd5b21f463574a9e0db714226f4.jpg

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, içişleri bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.Johansson, İsrail-Filistin çatışması sürerken Fransa'nın Arras ve Belçika'nın Brüksel kentlerinde düzenlenen saldırılar nedeniyle bakanların AB'yi 'terör' tehlikesinden uzak tutma konusunu masaya yatırdığını söyledi.AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Johansson, "Brüksel'deki saldırı bir uyanma çağrısıydı. Terörist saldırgan, Tunus'tan 12 yıl önce gelmiş ve sığınma başvurusu defalarca reddedildiği halde burada yaşayabilmiş. Kimseyi suçlama zamanı değil ama hepimiz için bir uyanma çağrısı olarak bakmalı ve bu konuda çok daha fazla çalışmalıyız" diye konuştu.Johansson, geri göndermeleri düzenleyen direktifin 2008 tarihli olduğunu ve kısa süre içinde revize edilmesi için çalışmalara başlanacağını ifade etti.- Üye ülkelerin artırdığı iç sınır kontrolleriJohansson son dönemde İtalya, Slovenya, Almanya gibi ülkelerin iç sınırlarda kontrolleri artırmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Şengen bölgesinde çok fazla sorunumuz var. İç sınır kontrolleri de bunlardan biri" dedi."Bunlardan kaçınmalıyız" diyen Johansson, ekibinin bu konuda bir rapor hazırladığını, kısa süre içinde üye ülkelere tavsiyelerde bulunacağını belirtti.Johansson, AB'nin düzensiz göçle mücadelesinde Türkiye ve Bulgaristan'ın çok iyi işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231019/ab-vize-serbestisi-politikasini-sertlestiriyor-1076502541.html

avrupa birliği

fransa

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, avrupa birliği, fransa, belçika, göçmen, kaçak göçmen, düzensiz göç, düzensizlik, ylva johansson