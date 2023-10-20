6 yaşındaki çocuğun ölümünde jelibon şüphesi

Avrupa, Rusya’dan ithalatın çoğunu ruble olarak ödedi

Putin'den talimat: Rusya, Gazze için 27 ton insani yardım gönderdi

ABD'li eski istihbarat subayı: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yok olur

Hamaney açıkladı: İran, İsrail-Filistin çatışmasına karışacak mı?

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Batı basını: Mısır, AB'ye bir milyon mülteci göndermekle tehdit ediyor