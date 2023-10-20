https://sputniknews.com.tr/20231020/6-yasindaki-cocugun-olumunde-jelibon-suphesi-1076553809.html
6 yaşındaki çocuğun ölümünde jelibon şüphesi
6 yaşındaki çocuğun ölümünde jelibon şüphesi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T14:47+0300
2023-10-20T14:47+0300
2023-10-20T14:47+0300
türkiye
jelibon
mersin
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/03/1059465157_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_7e9008bde194bc5912dc2387fa41ff7a.jpg
Bağlar Mahallesi'nde, 6 yaşındaki Nisanur Ceviz'in yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.Boğazına jelibon kaçması sonucu nefessiz kaldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220704/ortagini-bogazindan-bicaklayarak-oldurdu-kamera-kayit-cihazini-alip-kacti-1058306001.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/03/1059465157_110:0:1811:1276_1920x0_80_0_0_7a151afac9c91cddc08e2278159273d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jelibon, mersin, çocuk
6 yaşındaki çocuğun ölümünde jelibon şüphesi
Abone ol
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bağlar Mahallesi'nde, 6 yaşındaki Nisanur Ceviz'in yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Boğazına jelibon kaçması sonucu nefessiz kaldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.