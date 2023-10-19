https://sputniknews.com.tr/20231019/rusyanin-gazze-icin-gonderdigi-insani-yardim-misira-ulasti-1076526838.html

Rusya’nın Gazze için gönderdiği insani yardım Mısır’a ulaştı

Rusya’nın Gazze için gönderdiği insani yardım Mısır’a ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için insani yardım taşıyan İl-76 nakliye uçağının Mısır’a ulaştığını bildirdi. 19.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-19T17:15+0300

2023-10-19T17:15+0300

2023-10-19T17:15+0300

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mısır

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Bakanlığın basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait İl-76 nakliye uçağı, Gazze Şeridi halkı için insani yardımı Mısır'a ulaştırdı.Bakanlık yetkilisi, “Un, şeker, pirinç ve makarnadan oluşan insani yardım kargosu Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edildi” diye konuştu.Yetkili ayrıca Rusya’nın sağladığı insani yardımın Mısır tarafından Gazze Şeridi’nin sivil nüfusuna teslim edileceği bilgisini verdi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı daha önce Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Gazze Şeridi'ndeki halk için 27 ton insani yardım taşıyan uçağın Moskova Bölgesi'ndeki Ramenskoye Havalimanı’ndan Mısır'ın El Ariş kentindeki havaalanına doğru hareket ettiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231019/putinden-talimat-rusya-gazze-icin-27-ton-insani-yardim-gonderdi-1076498092.html

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