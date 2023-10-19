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Rocky filminin yıldızı hayatını kaybetti
Rocky filminin yıldızı hayatını kaybetti
Rocky filmlerinde Rocky Balboa'nın en iyi arkadaşı Paulie rolüyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen usta karakter oyuncusu Burt Young 83 yaşında hayatını... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T09:45+0300
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yaşam
rocky
oyuncu
burt young
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Usta aktörün ölüm haberini kızı Anne Morea Steingieser, New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu. Kızı Burt Young’ın 8 Ekim’de Los Angeles’ta öldüğünü söyledi. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi hakkında ise bilgi verilmedi.Burt Young kimdir?New York'un Queens ilçesinde Gerald Tommaso DeLouise olarak doğan oyuncu, kendisine sahne adı olarak Burt Young’ı seçmişti. 1950'lerde ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı ve daha sonra Lee Strasberg'in Actors Studio'sunda eğitim gördü.Televizyon dizilerinde ve filmlerde çoğunlukla sert adam ve İtalyan-Amerikan karakterleri canlandırarak kariyerine devam etti. Burt Young, kariyeri boyunca 150’den fazla filmde rol almıştı.Usta aktör en çok 1976 yapımı Rocky filmindeki Paulie Pennino rolüyle hatırlanıyordu. Paulie, Sylvester Stallone'nin canlandırdığı baş karakteri Rocky Balboa'nın alkolik kasabı ve arkadaşı rolünü canlandırıyordu.Rocky, Paulie'nin çalıştığı et deposundaki karkasları yumruklamayı boks antrenmanının bir parçası haline getirmişti. Burt Young’ın canlandırdığı Paulie Pennino aynı zamanda Rocky Balboa’nın eşi Adrian’ın da ağabeyiydi.Hürriyet'in haberine göre Burt Young da Rocky serisinin ilk filmindeki performansıyla Oscar adaylığı da kazanmıştı. Sylvester Stallone, rol arkadaşı ve yakın dostu olan Burt Young için Instagram hesabında bir paylaşım yaparak "Sevgili dostum, sen inanılmaz bir adam ve sanatçıydın, ben ve dünya seni çok özleyeceğiz" yazdı.Young, Paulie rolünü orijinal Rocky devam filmlerinin altısında da canlandırdı. Burt Young’ın rol aldığı diğer filmleri arasında Chinatown, The Pope of Greenwich Village ve Once Upon a Time in America sayılabilir. Young, birçok dizide de konuk oyuncu olarak rol almıştı.Burt Young ilerleyen yıllarda eserleri dünyanın dört bir yanındaki galerilerde sergilenen bir ressam olarak isim yapmıştı.
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rocky, oyuncu, burt young
rocky, oyuncu, burt young

Rocky filminin yıldızı hayatını kaybetti

09:45 19.10.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECKBurt Young
Burt Young - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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Rocky filmlerinde Rocky Balboa'nın en iyi arkadaşı Paulie rolüyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen usta karakter oyuncusu Burt Young 83 yaşında hayatını kaybetti.
Usta aktörün ölüm haberini kızı Anne Morea Steingieser, New York Times'a yaptığı açıklamayla duyurdu. Kızı Burt Young’ın 8 Ekim’de Los Angeles’ta öldüğünü söyledi. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi hakkında ise bilgi verilmedi.

Burt Young kimdir?

New York'un Queens ilçesinde Gerald Tommaso DeLouise olarak doğan oyuncu, kendisine sahne adı olarak Burt Young’ı seçmişti. 1950'lerde ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı ve daha sonra Lee Strasberg'in Actors Studio'sunda eğitim gördü.
Televizyon dizilerinde ve filmlerde çoğunlukla sert adam ve İtalyan-Amerikan karakterleri canlandırarak kariyerine devam etti. Burt Young, kariyeri boyunca 150’den fazla filmde rol almıştı.
Usta aktör en çok 1976 yapımı Rocky filmindeki Paulie Pennino rolüyle hatırlanıyordu. Paulie, Sylvester Stallone'nin canlandırdığı baş karakteri Rocky Balboa'nın alkolik kasabı ve arkadaşı rolünü canlandırıyordu.
Rocky, Paulie'nin çalıştığı et deposundaki karkasları yumruklamayı boks antrenmanının bir parçası haline getirmişti. Burt Young’ın canlandırdığı Paulie Pennino aynı zamanda Rocky Balboa’nın eşi Adrian’ın da ağabeyiydi.
Hürriyet'in haberine göre Burt Young da Rocky serisinin ilk filmindeki performansıyla Oscar adaylığı da kazanmıştı. Sylvester Stallone, rol arkadaşı ve yakın dostu olan Burt Young için Instagram hesabında bir paylaşım yaparak "Sevgili dostum, sen inanılmaz bir adam ve sanatçıydın, ben ve dünya seni çok özleyeceğiz" yazdı.
Young, Paulie rolünü orijinal Rocky devam filmlerinin altısında da canlandırdı. Burt Young’ın rol aldığı diğer filmleri arasında Chinatown, The Pope of Greenwich Village ve Once Upon a Time in America sayılabilir. Young, birçok dizide de konuk oyuncu olarak rol almıştı.
Burt Young ilerleyen yıllarda eserleri dünyanın dört bir yanındaki galerilerde sergilenen bir ressam olarak isim yapmıştı.
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