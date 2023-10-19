https://sputniknews.com.tr/20231019/rize-anzer-yaylasi-bembeyaz-oldu-1076503018.html
Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu
Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu
Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Anzer Yaylası'nı beyaza bürüdü. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T12:16+0300
2023-10-19T12:16+0300
2023-10-19T12:16+0300
video
rize
anzer yaylası
yaşam
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076504262_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3ba65714343e47508fd6f7b30580f3ae.jpg
Ekim ayından itibaren soğuk havanın etkili olduğu Rize’de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.Kar yağışı etkili olan Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
rize
anzer yaylası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/13/1076504262_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_4108b73bc7b165fca57e8d165f8dead9.jpg
Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu
Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu
2023-10-19T12:16+0300
true
PT0M32S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, rize, anzer yaylası, видео, kar
video, rize, anzer yaylası, видео, kar
Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu
Abone ol
Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Anzer Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Ekim ayından itibaren soğuk havanın etkili olduğu Rize’de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Kar yağışı etkili olan Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer yaylası beyaz örtüyle kaplandı.