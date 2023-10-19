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https://sputniknews.com.tr/20231019/rize-anzer-yaylasi-bembeyaz-oldu-1076503018.html
Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu
Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu
Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Anzer Yaylası'nı beyaza bürüdü. 19.10.2023, Sputnik Türkiye
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Ekim ayından itibaren soğuk havanın etkili olduğu Rize’de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.Kar yağışı etkili olan Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
rize
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video, rize, anzer yaylası, видео, kar
video, rize, anzer yaylası, видео, kar

Rize Anzer Yaylası bembeyaz oldu

12:16 19.10.2023
© İHA
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Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Anzer Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Ekim ayından itibaren soğuk havanın etkili olduğu Rize’de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kar yağışı etkili olan Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Anzer yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
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